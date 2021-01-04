 

Демократы попросили ФБР возбудить дело против Трампа

04.01.2021, 20:44, Новости дня
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Члены палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование в отношении действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после публикации записи его разговора с госсекретарем штата Джорджия.

«Кэтлин Райс и я считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора с Раффенспергером. Сегодня попросили ФБР возбудить уголовное дело», – написал конгрессмен в Twitter.

Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате.  

В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.



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