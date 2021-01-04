Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19

04.01.2021, 20:44, Новости дня

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Количество выявленных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 58 784, что является рекордным показателем для королевства с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

От инфекции за сутки скончались 407 человек. В воскресенье суточный прирост заболевших составил 54 990 человек, передает РИА «Новости».

С начала пандемии в Британии коронавирус был выявлен у 2 млн 713 тыс. 563 человек, из них умерли 75 431.

Напомним, в королевстве выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.