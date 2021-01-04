Европа вновь ужесточает ограничения — ситуация с коронавирусом остаётся тяжёлой

04.01.2021, 20:40, Новости дня

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Европейские страны пока так и не сумели справиться с новой вспышкой заболеваемости COVID-19 — в крупнейших государствах континента по-прежнему день за днём обнаруживают всё больше заражённых коронавирусной инфекцией, пишет France 24. Как отмечается в сюжете канала, такие обстоятельства подтолкнули ряд европейских стран к ужесточению карантинных мер

В Германии действующий уже три недели локдаун почти не возымел эффекта: число заражённых коронавирусной инфекцией продолжает расти. В субботу в стране было зарегистрировано 10 тысяч новых случаев заражения, а в воскресенье — 12 тысяч. Рядовые немцы считают, что это слишком большие цифры — и ждут от властей продления ограничительных мер.

МАРТИН КЮСТЕР: На данный момент я выступаю за продление локдауна. Игнорировать тот факт, что статистика пока сохраняется на одном и том же уровне, на мой взгляд, бессмысленно. Нужно попытаться защитить наиболее уязвимых для вируса граждан.

Тем временем, Великобритания получила первые дозы вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Эту вакцину британские власти разрешили к применению в срочном порядке, надеясь таким образом остановить распространение инфекции. Страна на протяжении пяти дней подряд раз за разом ставила новые рекорды по заражаемости — и в субботу в Соединённом Королевстве было зафиксировано около 58 тысяч новых случаев заражения.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, уже проник в другие страны: в Дании было зафиксировано более 80 случаев заражения этим штаммом, а в Норвегии — как минимум пять, в результате чего при въезде в эту страну теперь нужно обязательно сдать тест на коронавирус.

В Испании в субботу полиция разогнала незаконную рейв-вечеринку, состоявшуюся в Каталонии; между тем, количество погибших от коронавирусной инфекции достигло в стране почти 51 тысячи.

В Риме началась вакцинация постояльцев домов престарелых, которые стали второй вакцинированной группой после медиков, получивших прививки на минувшей неделе.

ЭЛИЗА МАЙОРАНА, завотделением: Вакцинация и выработка иммунитета к вирусу имеет особое значение для постояльцев домов престарелых, ведь так они смогут однажды вновь обнять своих близких

Смертность от коронавируса Италии на данный момент является самой тяжёлой в Европе — пандемия унесла здесь более 75 тысяч жизней, — и власти страны теперь всё же отказались отрывать лыжные курорты на следующей неделе, как это планировалось сделать ранее.

Дата выхода в эфир 3 января 2020 года.