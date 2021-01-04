Врачи рассказали, как не поправиться за новогодние праздники

04.01.2021, 20:35, Разное

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Врачи рассказали, как не поправиться за время новогодних праздников. По их словам, рацион питания в данный период должен быть сбалансированным. Люди могут позволить себе съесть лишнего, но тогда необходимо обязательно устроить разгрузочный день.

Нет таких продуктов, которые нужно полностью исключить. Важно просто не забывать следить за суточной нормой потребляемых калорий. После новогодней ночи нужно сразу же стараться вернуться к привычному рациону питания. Есть рекомендуется небольшими порциями 4-5 раз в день, между приемами пищи важно обеспечить интервалы в 2,5-3 часа.

Свое утро лучше начинать со стакана воды комнатной температуры. Жидкость, поступившая в организм, поможет человеку быстрее проснуться. В течение часа после пробуждения необходимо позавтракать. На столе могут присутствовать каши, яйца, масло, цельнозерновой хлеб.

Есть рекомендуется в тишине, а не за просмотром телевизора, поскольку так употребляется больше еды, чем обычно. В каждом приеме пищи должны присутствовать свежие овощи и зелень. На каникулах можно позволить себе сладости в первой половине дня и в не большом количестве. Если в какой-то день человек съел очень много еды, то нужно разгрузить организм. Для этого подойдет пакет нежирного кефира, кусок мяса или же рыба в сочетании с овощами, пишет портал «РИА Новости».