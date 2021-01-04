Психологи рассказали об опасном влиянии жестоких игр на психику детей

04.01.2021, 20:35, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Психологи установили, что жестокие видеоигры все же влияют на психику детей. Регулярно пропуская через себя жестокие сюжеты, спустя некоторое время дети становятся слишком агрессивными.

Исследование влияния видеоигр на психику ребенка длилось в течение 10 лет. Результаты показали, что у детей, играющих в жестокие игры, формируется агрессивный стиль поведения. Это не говорит о том, что они станут маньяками, но некоторые вещи повзрослевшие дети могут начать решать определенным «игровым» способом.

По словам психологов, при столкновении с определенным препятствием в игре всегда существуют пути его преодоления. В жестоких играх решения задачи могут соприкасаться с насилием, что может сформировать у ребенка своеобразную привычку. Со временем она только укоренится. Также жестокие игры способны сделать ребенка депрессивным, отметили эксперты.