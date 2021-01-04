Мнение: Что интересовало моих читателей в 2020 году

04.01.2021, 20:30, Разное

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Когда 6 мая теперь уже прошлого года в подмосковном поселке Усово обнаружили тело 52-летнего миллиардера Дмитрия Босова, занимавшего 86-е место в списке Forbes богатейших бизнесменов России, я был на самоизоляции в Казани. Сделал несколько звонков, и буквально за час-полтора написал текст «Срыв». Для мня до сих пор загадка, почему этот текст так заинтересовал читателей «Новой» и его прочитали более полумиллиона читателей.

Такая же загадка – аномальный интерес читателей к тому «Что делает Росгвардия на улицах Москвы?». Этот текст, написанный в конце марта после нескольких звонков и двух встреч, прочитали более 460 тыс читателей.

Такой же необъяснимый интерес читателей вызвала публикация «Выдернутая ЧК» об увольнении первого зама главы ФСБ, спровоцировавшего войну компроматов. Текст заинтересовал 324 тыс. читателей.

Много кого заинтересовал и вопрос почему глава Росприроднадзора Светлана Радионова летала на место ЧП в Норильске на бизнес-джете «Норникеля»? Этот текст прочитали более 270 тыс человек. Когда в моем распоряжении оказались несколько документов, связанных с перелетом Родионовой из Москвы в Норильск, чтобы подготовить текст, я сделал всего несколько звонков…

На седьмом месте в ТОПе самих читаемых моих публикаций 2020 года – текст о гибели четырех офицеров спецназа ФСБ в Сирии – более 171 тыс прочтений.

Повторюсь, все эти тексты писались стремительно, после нескольких звонков или встреч.

А вот два текста, на которые были потрачено очень много времени и сил – лишь на 5 и 6 местах по количеству прочтений.

Чтобы подготовить расследование «Выстрел по вертикали» слетал в командировку в Выборг, встречался с огромным количеством ньюсмейкеров в Выборге, Санкт-Петербурге, Москве, изучил огромную кипу документов. Текст прочитали более 192 тыс читателей. Это, конечно, много. Но намного меньше, чем написанный буквально за несколько часов текст про гибель миллиардера Дмитрия Босова.

Еще одна публикация, потребовавшая длительной работы, множества встреч и изучений огромного количества документов – очерк «Жизнь или честь» о генерал-полковнике Халиле Арсланове, который по явно сфабрикованному обвинению уже почти год томиться в «Матросской тишине». У этого текста почти 177 тыс прочтений.

Иногда задумываюсь, а стоит ли вообще долго и упорно копаться в каких-то историях, если читателей, похоже, куда больше интересуют совершенно другие тексты, не требующие таких больших усилий?