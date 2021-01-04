Мнение: Японский стыд, небинарная анкета и работа на четверть ставки в МГУ

04.01.2021, 20:26, Разное

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1. Журналисты наперебой пишут про японца, которому стало стыдно из-за русских сырков. В голову сразу приходит старый анекдот про японца в СССР, который после командировки сказал принимающей стороне, что «дети у вас замечательные, а всё, что вы делаете руками, ужасно». Содержание новости можно предположить по заголовку: японец траванулся нашим сырком, после чего вынужден был, держась за живот, спешно покинуть какое-нибудь ответственное мероприятие.

На самом деле стыдиться следует не за русские сырки, а за русских журналистов, которые и на этот раз проявили привычное заголовочное скотство. Суть новости в двух словах — японец отказался торговать нашими сырками 20 лет назад, а теперь жалеет об этом, так как российские сырки продаются в Японии как премиальный, особо качественный продукт:



https://iz.ru/1107656/2021-01-02/iaponskii-zhurnalist-rasskazal-ob-oshibochnom-mnenii-otnositelno-syrkov-iz-rossii

Журналист подчеркнул, что сейчас Япония импортирует сырки из России и Белоруссии.

«Мне стыдно от своего невежества», — подытожил японец.

По его словам, в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Японец отметил, что этот продукт действительно создает «ощущение элитарности» из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.

2. «Их нравы».

https://www.facebook.com/tatiana.devaeva/posts/3672660482782313

Вчера заполняла форму в колледже на новый семестр и испытала интеллектуальную перегрузку, выбирая правильный вариант из меню гендерной идентификации. Пару минут вдупляла, клянусь, но не уверена, что тыкнула куда надо. Да, это весь список, других пунктов нет.

Перевод:

Не трансгендер.

Небинарный гендер и не трансгендер.

Трансгендер.

Небинарный гендер и трансгендер.

Отказ от ответа.

Небинарный гендер и отказ от трансгендера.

Небинарный гендер.

3. Профсоюз МГУ пишет, что в университете платят преподавателям очень маленькие деньги, но при этом заставляют переходить на четверть ставки, чтобы отчитываться о высоких зарплатах:

https://www.facebook.com/UnisolidarityMSU/posts/2763785747175826

https://www.facebook.com/UnisolidarityMSU/posts/2760494970838237

Кто-нибудь из сотрудников МГУ может пролить свет на эту историю? Действительно ли это так, и если так, то зачем люди с высшим образованием выполняют за такие зарплаты отнюдь не самый лёгкий труд?