 

Мнение: Японский стыд, небинарная анкета и работа на четверть ставки в МГУ

04.01.2021, 20:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Журналисты наперебой пишут про японца, которому стало стыдно из-за русских сырков. В голову сразу приходит старый анекдот про японца в СССР, который после командировки сказал принимающей стороне, что «дети у вас замечательные, а всё, что вы делаете руками, ужасно». Содержание новости можно предположить по заголовку: японец траванулся нашим сырком, после чего вынужден был, держась за живот, спешно покинуть какое-нибудь ответственное мероприятие.

На самом деле стыдиться следует не за русские сырки, а за русских журналистов, которые и на этот раз проявили привычное заголовочное скотство. Суть новости в двух словах — японец отказался торговать нашими сырками 20 лет назад, а теперь жалеет об этом, так как российские сырки продаются в Японии как премиальный, особо качественный продукт:
 
https://iz.ru/1107656/2021-01-02/iaponskii-zhurnalist-rasskazal-ob-oshibochnom-mnenii-otnositelno-syrkov-iz-rossii

Журналист подчеркнул, что сейчас Япония импортирует сырки из России и Белоруссии.

«Мне стыдно от своего невежества», — подытожил японец.

По его словам, в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Японец отметил, что этот продукт действительно создает «ощущение элитарности» из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.

2. «Их нравы».

https://www.facebook.com/tatiana.devaeva/posts/3672660482782313

Вчера заполняла форму в колледже на новый семестр и испытала интеллектуальную перегрузку, выбирая правильный вариант из меню гендерной идентификации. Пару минут вдупляла, клянусь, но не уверена, что тыкнула куда надо. Да, это весь список, других пунктов нет.

Перевод:

Не трансгендер.

Небинарный гендер и не трансгендер.

Трансгендер.

Небинарный гендер и трансгендер.

Отказ от ответа.

Небинарный гендер и отказ от трансгендера.

Небинарный гендер.

3. Профсоюз МГУ пишет, что в университете платят преподавателям очень маленькие деньги, но при этом заставляют переходить на четверть ставки, чтобы отчитываться о высоких зарплатах:

https://www.facebook.com/UnisolidarityMSU/posts/2763785747175826
https://www.facebook.com/UnisolidarityMSU/posts/2760494970838237

Кто-нибудь из сотрудников МГУ может пролить свет на эту историю? Действительно ли это так, и если так, то зачем люди с высшим образованием выполняют за такие зарплаты отнюдь не самый лёгкий труд?

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Мнение: Эра беспорядков, финансовая независимость Китая и наказание США

10.09 / Мнение: Какие картины вдохновляли художников по костюмам «Дюны» Линча

09.07 / Мнение: Немцы троллят Россию?

01.12 / Участие в вакцинации Sputnik V станет основанием для амнистии чиновников, судимых за экономические преступления

11.10 / Лукашенко призвал президента Киргизии уйти в отставку на фоне массовых протестов

26.06 / Мнение: Вандализм или искусство, удаление блэкфейса и русофобия в 1840 году

01.08 / Любовь Успенскую заподозрили в романе с экс-участником «Голоса» Леваном Кбилашвили

08.12 / Представитель Тихановской: Российский кредит не спасет Белоруссию

28.07 / Волочковой предстоит второй суд за нарушение карантина в Дивеево

15.12 / Ученые назвали самого древнего родственника человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска