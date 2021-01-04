Личное: “К его поведению уже нет претензий”

04.01.2021, 20:16, Разное

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Такое ощущение, что башня для рапана – это не такой уж плохой вариант. Он там, конечно, тухнет, но зато не вступает ни с кем в отношения и избавляет других от себя. И себя тоже в какой-то мере защищает.

Потому что когда читаешь письма о домашнем насилии, как родители в далеком детстве мучили или супруги теперь насилуют, рапанов и жалко, но и помочь им нельзя. Помочь человеку можно только через локус контроля, а локус контроля рапанов далеко от них.

dzindzindzin

Добрый день, уважаемая Эволюция. Пишу Вам в надежде на разбор, очень прошу Вашей помощи.

Мне 27 лет, замужем, подрабатываю удаленно. Ухаживаю за болеющим сыном, ему 3 года.

Моё письмо будет о сложностях в отношениях с мужем, но больше о том, почему у меня не получается изменить своё поведение.

(Вот автор умозрительно поняла, что работать можно только над своим поведением, а не чужим. Но обратите внимание, в письме она ни одного слова не скажет про свое поведение. Его в принципе нет в ее фокусе. Она будет жаловаться только на поведение мужа, повторяя, что жаловаться на него не будет)

Мужу тоже 27, недавно уволился с основной работы, теперь полностью работает в такси. После перемены места работы наши отношения стали получше, но основные проблемы остались те же. Я, наверное, уже испробовала всё что можно, чтобы сделать наши отношения лучше, и теперь не имею ни малейшей надежды на то, что что-то изменится.

(Она не говорит, что испробовала, мы должны верить на слово)

Вместе мы 5 лет, из них 3 в браке. Полтора года назад я подавала на развод, но не смогла, забрала заявление за пару дней до суда.

Тогда муж впервые применил ко мне физическую силу и на полном серьёзе пытался задушить. Думаю моё полное не сопротивление его отрезвило и он убрал руки. У меня был шок, но даже после этой ситуации я не смогла уйти. В дальнейшем было много неприятных ситуаций, тем не менее мы до сих пор в браке и живем вместе.

(Она не пишет, почему муж кинулся ее душить. Не потому ведь, что она забрала свое заявление? Наверняка в ответ на угрозы ее или оскорбления. Но она не хочет обсуждать причины, хочет манипулировать страшными фактами. Большинство Попрошаек ничего не скрывают, они действительно не слышат и не видят за собой никаких оскорблений и угроз, им кажется, что они ведут мирную беседу)

И я не понимаю почему так. Не уходит и он, хотя, как я поняла, против моего ухода он не возражает, при условии что оставлю сына. К мужу и его поведению уже не осталось претензий, поэтому мне не хочется описывать тот трэш, который был.

(У нее нет претензий, поэтому она выставляет мужа насильником и отморозком, без объяснений)

Решила, что раз уйти не получается, буду держать максимальную дистанцию и стараться лишний раз не общаться без острой необходимости. В такие периоды наши взаимоотношения мне достаточно нравятся, нет грубых подколов и унижений.

(Вот здесь она максимально для себя приближается к адеквату, но тоже мало. Не пишет, что “уйти не получается”, потому что помощь и поддержка мужа ей необходимы, не пишет, что в те моменты, когда она мужа не достает и не тянет ничего от него, он общается с ней нормально и даже вежливо)

Но меня хватает не на долго. Слово за слово отношения становятся теплее, а совместные семейные занятия сближают еще больше. Мне хочется делать для него больше, проявлять большую заботу, всё-таки “не чужие люди”. И всё. Как будто в этом моя самая большая ошибка, потому что после этого вылезает наружу его истинное отношение ко мне. Может на полном серьёзе назвать животным или выкрутить руки. Вы простите что пишу об этих унижениях, мне и самой очень неприятно это делать. Просто очень хочется уже изменить что то, увидеть свои проблемы.

(Она якобы хочет увидеть свои проблемы, но опять описывает как отморозок на пустом месте нападает на нее, в ответ на ее теплоту и заботу. Она не хочет видеть никаких своих проблем. Хочет остаться в уверенности, что проблемы только у него и он опасный псих. Но от опасного психа и правда надо уходить как можно быстрей и дальше. Автор не делает этого, потому что не считает мужа психом. Она догадывается, что муж ее не трогает, когда она не трогает его. А потом она начинает щипцевать его под видом тепла и заботы и у них возникает ссора. Наверняка это именно ссора со взаимными упреками и обвинениями, причем автору удается одержать верх, если муж кидается выкручивать ей руки. Но Попрошайки всегда одерживают верх в обвинениях, это их талант)

Я снова пытаюсь уйти или дистанцироваться, и ходим по этому кругу мы уже почти 2 года. Мне бы не хотелось, чтобы вы думали что я пытаюсь выставить мужа монстром. Нет. Это настолько пройденный этап, что к его поведению уже нет претензий.

(И вот она все письмо заунывно повторяет, что выставить монстром мужа не хочет. Не хочет, но выставляет, все больше и больше. У нее и с ним рефлексия настолько же убита. Она не хочет его оскорблять, но оскорбляет, не хочет обвинять, но обвиняет все время)

Понимаю что проблема только во мне, что сама остаюсь в этой ситуации. Пробовала поменять своё отношение к этому, пытаться реагировать иначе. Но тело не обманешь, я стала очень много болеть, сил на что то не было практически. Тогда мне помогла религия, смогла немного восстановиться, появилась удаленная работа.

(Она остается в этой ситуации, потому что не готова к сложностям одинокого материнства. И это можно понять. Нельзя понять, как осознавая свою зависимость, она не желает выстраивать формат тихого соседства, а все время хочет больше близости с мужем и теплоты, хотя видит, что ее “теплота” поперек горлу ему, потому что это не теплота, а горячие клещи)

Но эта ситуация с мужем.. Ни уйти ни поменять. Год назад мы узнали о тяжелом заболевании сына, ему запретили вставать на ноги, даже сидеть. Сейчас можно хотя бы сидеть, до полного выздоровления еще 2-3 года.

(Вот и надо о сыне думать. Делать все так, как лучше ему. Развестись, если не получается выстроить с мужем соседские отношения. Или остаться, если нет возможности растить ребенка одной, но тогда уж рот свой закрыть и не провоцировать скандалы. Но автор хочет болтаться одной ногой за порогом, другой ногой в доме и раскачиваться, чтобы страдал ребенок)

Понимаю, что другим мужчинам чужие дети здоровые то не особо нужны, а тут я с болеющим. Поэтому даже не питаю надежд. Муж хотя бы хоть чем то, да помогает.

(Не понятно, откуда вдруг возникли другие мужчины? При чем тут мужчины другие? Автор – девушка на выданье что ли?)

Но больше всего я боюсь того, что когда сын выздоровит, я всё равно останусь на том же месте. Что я просто уже больна. Пожалуйста, помогите разобраться.

(Она боится, что сын выздоровеет, а нового мужчины так и не появится. Не бойтесь, автор. Если сын выздоровеет, это уже будет счастье. А муж вас и сам бросит скорее всего. Вам нужно постараться расти в работе и экономике, пусть пока удаленно. От мужа отстать совсем. Говорить ему спасибо за любые вложения в ребенка и особенно в вас. И заниматься сыном. Тогда нормальная динамика будет в вашей жизни)