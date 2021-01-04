В России на законодательном уровне запретят критиковать цены

04.01.2021, 20:11, Разное

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В Государственную думу внесён законопроект «О защите внутреннего валового продукта». Документ предусматривает не только отказ от государственного регулирования цен на большинство видов товаров (кроме 7 социально значимых категорий) и услуг, но и вводит ответственность для граждан, публично критикующих их стоимость.

«Наши соотечественники постоянно жалуются, что всё дорого. Мне самому тоже в своё время так казалось, но я решил эту проблему и попал в Госдуму. Как видите, проблема не в ценах, а в доходах. Нужно больше зарабатывать, а не причитать. Также хочется спросить, а как ты посчитал, что дорого? Никто ведь, когда критикует, не делает экономический анализ стоимости того или иного вида товара, но постоянно жалуется. Едешь в метро и только слышишь бесконечное нытьё. Допустим, сделаем мы всё дешёвым и что дальше? Народ будет рад какое-то время, а потом весь бизнес станет убыточным. Эти люди, которым дорого, хотят своих же соотечественников по миру пустить?» – пояснил суть законопроекта депутат Алексей Макаров.

Для побуждения россиян к более позитивному восприятию экономической ситуации в стране и снижению уровня публичного негодования парламентарии предлагают ввести административную ответственность за критику цен товаров и услуг в общественных местах и сети Интернет. В первом случае правонарушителя может ожидать штраф от 1000 до 5000 рублей, арест на 15 суток или 48 часов общественных работ. Для сетевых хулиганов в качестве дополнительной меры может использоваться домашний арест с отключением на 30 дней доступа к всемирной паутине.