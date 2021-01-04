 

Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны

04.01.2021, 20:08, Новости дня
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Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) 4 января в Instagram разместил фото, на котором запечатлен на фоне незастеленной постели в сильно приспущенных шортах. 

“Всем новогоднего”, – подписал он публикацию, которую удалил спустя несколько часов.

Скриншот: tarzan___official / Instagram

Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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