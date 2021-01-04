Киты начали возвращаться в воды Антарктики – СМИ

04.01.2021, 20:08, Новости дня

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Спустя 40 лет после запрета коммерческого китобойного промысла появились признаки того, что синие киты начали возвращаться в воды Антарктики, сообщает The Conversation.

Автор статьи, морской биолог, сотрудница шотландского университета Гериот-Ватт Лорен МакУинни пишет, что за последние девять лет в водах у острова Южная Джорджия была замечена 41 новая особь.

Отмечается, что всего за 70 лет в водах Антарктики были убиты 1,3 млн китов. Возле Южной Джорджии убивали 3 тыс. особей ежегодно. Воды у острова богаты крилем, которым питаются киты, и ученые считают, что новые поколения “заново открывают” эту часть океана.

Похожие признаки восстановления экосистемы заметили и возле западной части Антарктического полуострова. Здесь количество гренландских китов приближается к тому, которое фиксировали здесь до китобойного промысла. Малые полосатики теперь регулярно встречаются в Чукотском море у Аляски.

По данным биологов, после запрета китобойного промысла полярные воды являются наиболее подходящими условиями для восстановления популяции китов. Их среда обитания в этих регионах относительно не тронута деятельностью человека и содержит стабильные запасы пищи.

Однако, отмечают ученые, несмотря на то, что прекращение китобойного промысла в 1984 году помогло спасти китов от вымирания, оно не может защитить их от новых угроз, которые несет с собой глобальное потепление. По прогнозам, в течение следующих нескольких десятилетий киты на полюсах столкнутся с несколькими новыми проблемами: от потепления воды, нарушающего их снабжение пищей, до загрязнения окружающей среды и коммерческого рыболовства. В связи с уменьшением объемов морского льда и более продолжительными периодами безо льда летом в этих удаленных водах могут расшириться многие отрасли промышленности. Киты являются одними из наиболее уязвимых видов для усиливающегося шума и потенциально смертельной угрозы столкновения.

МакУинни отмечает, что группа ученых работает над защитой китов от растущего судоходства в полярных водах в рамках текущего исследовательского проекта, финансируемого Европейской комиссией.

Согласно исследованию 2020 года, Атлантический океан достиг самой высокой температуры за 2900 лет. По данным ученых, темпы и масштабы потепления за последние несколько столетий являются беспрецедентными за всю историю наблюдений.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Индия. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.