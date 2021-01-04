 

Мнение: Два исключения

04.01.2021, 20:04, Разное
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Вице-премьер Новак, отвечающий за энергетику, выразил уверенность, что Северный поток-2 будет реализован в том числе и при поддержке ЕС. Однако пока, помимо строительной части реализации (о сроках сказано не было) возникает еще два вопроса, которые нужно будет решать для того, чтобы эту уверенность воплотить.

Во-первых, проблема сертификации. Отказ норвежской фирмы-партнера проекта, от сертифицирования строительных работ, означает, что либо найдется международно признанный сертифицирующий агент, готовый рискнуть всем своим бизнесом ради одной сделки, либо ЕС должен будет создать прецедент исключения из правил, разрешив эксплуатацию газопровода, не прошедшего сертификации. Для Европы, где вопросы безопасности стоят на весьма высоком уровне, такого рода решение может быть невозможным. Соответственно, Газпрому нужно будет как-то решать эту проблему. Без ее разрешения торговать газом по СП-2 не выйдет.

Второй момент – это тот самый Третий энергопакет, согласно которому продавец не может монопольно занимать все мощности системы. Квота – не более 50 процентов. Что означает – СП-2 будет задействован лишь наполовину. У Газпрома было "окно", когда Германия давала согласие на исключение СП-2 из норм Третьего энергопакета. "Окно" закончилось в мае 20 года. Теперь снова нужно либо ждать, что проект как-то специальным решением выведут из-под ограничений, либо смириться с тем, что работать придется лишь в половину мощности.

Собственно, на это Новак и упирал в интервью, говоря о том, что ЕС заинтересован, а потому обязательно поддержит. Поддержит или нет – это и есть основная загадка в этой истории. На словах – почему бы и нет. Но вот принять два исключения из правил специально для проекта Северный поток-2 – здесь, конечно, встает вопрос.

Источник: Эль Мюрид



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