Россия на заседании ОПЕК+ выступила за рост добычи нефти в феврале
04.01.2021, 20:00,
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Россия на заседании стран-участниц ОПЕК+ выступила за рост добычи нефти в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки. Многие участники организации против наращивания объемов добычи, обсуждения продолжаются, сообщил источник из делегаций ОПЕК+.
«Пока идут обсуждения, но РФ хочет роста добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в следующем месяце», – передает сообщение РИА «Новости».
Заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса проходит в понедельник в формате видеоконференции. На них участники сделки должны принять решение по уровню добычи сырья на февраль.
В 2020 году добыча нефти и газового конденсата в РФ снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн.
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