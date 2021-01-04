 

Россия на заседании ОПЕК+ выступила за рост добычи нефти в феврале

04.01.2021, 20:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия на заседании стран-участниц ОПЕК+ выступила за рост добычи нефти в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки. Многие участники организации против наращивания объемов добычи, обсуждения продолжаются, сообщил источник из делегаций ОПЕК+.

«Пока идут обсуждения, но РФ хочет роста добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в следующем месяце», – передает сообщение РИА «Новости».

Заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса проходит в понедельник в формате видеоконференции. На них участники сделки должны принять решение по уровню добычи сырья на февраль.

В 2020 году добыча нефти и газового конденсата в РФ снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / NBC – Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

24.08 / Трамп пригрозил разъединением экономик США и Китая

29.12 / СБУ заочно объявила о подозрении экс-нардепу от Партии регионов, который с 2015 года живет в Росии

26.08 / Кремль отказался оценивать слова Тихановской о «мирной революции»

10.10 / В Киеве за сутки подтвердили 532 случая COVID-19

17.07 / В США выявлен случай чумы

10.08 / Политика: Кто стоит за организацией массовых беспорядков в Белоруссии

30.08 / Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в самарском спорткомплексе

29.08 / Тысячи протестующих собрались в Вашингтоне на марш против расизма

23.10 / Алиев пригрозил Армении «жестким наказанием»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска