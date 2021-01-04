Россия на заседании ОПЕК+ выступила за рост добычи нефти в феврале

04.01.2021, 20:00, Новости дня

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Россия на заседании стран-участниц ОПЕК+ выступила за рост добычи нефти в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки. Многие участники организации против наращивания объемов добычи, обсуждения продолжаются, сообщил источник из делегаций ОПЕК+.

«Пока идут обсуждения, но РФ хочет роста добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в следующем месяце», – передает сообщение РИА «Новости».

Заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса проходит в понедельник в формате видеоконференции. На них участники сделки должны принять решение по уровню добычи сырья на февраль.

В 2020 году добыча нефти и газового конденсата в РФ снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн.