 

В ОП оценили поручения Путина по поддержке людей с инвалидностью

04.01.2021, 20:00, Новости дня
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Значимость поручений президента РФ Владимира Путина по поддержке людей с инвалидностью сложно переоценить, сообщила секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, в него вошли предложения членов ОП – председателя комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Дианы Гурцкой и ее первого заместителя Сергея Бурлакова, сообщается на сайте ОП.

«Президент сформировал перечень конкретных поручений, направленных на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья. Сложно переоценить значимость такого внимания к проблемам граждан с инвалидностью. Общественная палата РФ как всегда не остается в стороне и с готовностью приступает к реализации поручений. Мы горды тем доверием, которое нам оказывают общество и государство, и постараемся предпринять все усилия для развития доступной среды и инклюзивных практик. Надеемся, в этой работе нам окажет помощь все гражданское общество – потребуются не только оценка существующей социальной инфраструктуры, но и предложения по ее улучшению», – прокомментировала Михеева.

В списке озвученных членами ОП инициатив – поощрение творческих людей с инвалидностью, совершенствование дистанционного доступа инвалидов к банковским услугам, защита их от мошенников в финансовой сфере, создание условий для регулярного участия детей с ограниченными возможностями здоровья в сменах ведущих российских детских центров и лагерей.

Признательность президенту за особое внимание решению проблем людей с инвалидностью выразила также Гурцкая, отметив, что Путин на встрече с инвалидами внимательно выслушал все предложения.

«Есть огромное количество исполнителей, художников, актеров, которые пользуются заслуженной популярностью и несут свет своего творчества людям. Им тяжелее, чем другим, состояться в профессии, и их поощрение станет весомой поддержкой. Ведь нематериальное поощрение играет не менее важную роль, чем финансовая помощь или социальная поддержка», – сказала член ОП.

Гурцкая также подчеркнула, что банковский сектор сегодня является одним из лидеров по удовлетворенности инвалидов доступностью получаемых услуг, однако ряд вопросов остается нерешенным, в частности защита от мошенников, создание института финансового защитника и использование биометрических данных и электронных подписей.

«Первые два предложения должны повысить защищенность инвалидов в финансовой сфере, третье направлено на облегчение процесса взаимодействия инвалидов и банков. Владимир Владимирович поддержал наши предложения, свидетельством чему стали выпущенные поручения», – сообщила она.

Ранее Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.



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