Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer в Португалии

04.01.2021, 20:00, Новости дня

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В Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech, информирует Daily Mail.

Женщина работала педиатром в институте онкологии в Порту. Она скончалась спустя 48 часов после прививки, передает РИА «Новости».

По словам отца Асеведу, женщина не испытывала проблем со здоровьем. Он рассказал, что после укола у его дочери не было никаких побочных действий. Для выяснения причин смерти женщины будет проведено вскрытие тела.

Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.