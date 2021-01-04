 

Мнение: Иран арестовал южнокорейский танкер

04.01.2021, 19:48, Разное
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Иран возобновил танкерную войну.
Катера Корпуса Стражей Исламской Революции на основании решения иранской прокуратуры арестовали в иранских территориальных водах южнокорейский танкер "Hankuk Chemi" за "систематические нарушение экологических норм". Пресс-служба КСИР подтвердила арест танкера, который вышел из саудовского порта Эль-Джубайль с грузом этанола, который должен был быть доставлен в Южную Корею с промежуточным заходом в Мумбаи. Танкер отконвоирован в иранский порт Бендер-Аббас, где сейчас и находится под официальным арестом. Среди удерживаемых членов экипажа – граждане Южной Кореи, Вьетнама, Мяньмы и Индонезии.


Южнокорейский танкер.

Иран не остановили ни демонстративные полеты B-52 над Персидским заливом, ни решение Пентагона оставить в районе Персидского залива АУГ во главе с авианосцем "Нимиц".
Одной из возможных причин ареста танкера, являются требования Ирана разблокировать 7 млрд. долларов, которые удерживает Южная Корея. Арест южнокорейских танкеров проходящих через Ормузсский пролив, один из способов надавить на Сеул, тем более, что в прошлом году Иран аналогичным образом заставил Британию отпустить иранский танкер, просто начав арестовывать британские танкеры и угрожая потопить британские боевые корабли, если они попробуют мешать процессу. Британия в конечном итоге сдулась и иранский танкер отпустила. Посмотрим, как поведут себя южные корейцы, на которых оказывают давления США, дабы те не разморозили иранские миллиарды.

Источник: Colonel Cassad



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