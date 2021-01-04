Назван простой овощ для восстановления лёгких курильщиков

04.01.2021, 19:44, Разное

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Американские исследователи назвали простой овощ, употребление которого поможет восстановить легкие курильщиков. Речь идет о свежих помидорах.

Риск ХОБЛ у нынешних курильщиков и тех, кто больше не страдает от этой привычки, снижает диета, богатая фруктами и овощами. Каждая дополнительная порция этих продуктов уменьшает показатель на 4-8%. Результаты последних исследований продемонстрировали, что в рационе должны присутствовать свежие помидоры. Отлично в восстановлении легких помогают яблоки.

В помидорах и яблоках могут содержаться определенные компоненты, помогающие нормализовать работу органа. Более медленное ухудшение функции легких фиксировалось у всех взрослых, соблюдающих диету.

Авторы исследования оценили влияние рациона питания на работу легких. Они отслеживали показатели здоровья участников научной работы, проживающих в разных странах. Связь между употреблением помидоров и восстановлением легких была наиболее выраженной у бывших курильщиков.

Ученые измерили объем вдыхаемого воздуха. Оказалось, что за десять лет показатель у экс-курильщиков изменился на 80 миллиметров. Это говорит о том, что определенные вещества, получаемые из продуктов, могут помочь восстановить легкие от последствий пагубной привычки.