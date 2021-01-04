Экс-супруга Аршавина Казьмина призналась, что сильно болеет

04.01.2021, 19:44, Разное

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Алиса Казьмина, которая является экс-супругой футболиста Андрея Аршавина, пояснила о том, что сильно болеет. В последнее время она прикрывает на снимках нижнюю часть лица рукой, скрывая нос и подбородок.

По словам 38-летней бывшей жены спортсмена, делает это она «не из-за хорошей жизни». Подробности своей болезни и диагноз Алиса Казьмина сообщать не стала. В микроблоге Instagram она скрыла свою страницу, написав «закрыто, пока не уляжется пыль». Пользователи Сети начали выдвигать предположения по поводу такого поведения Алисы Казьминой и думают, что дело в неудачной пластике. Она на протяжении длительного времени скрывает свой нос пластырем и сильно ретуширует снимки, на которых запечатлена. Некоторые фолловеры считают, что на перемены во внешности Алиса Казьмина пошла ради бывшего супруга. Эти слухи экс-возлюбленная Андрея Аршавина не подтвердила, но и не стала их опровергать.

После встречи Нового года Алиса Казьмина обвинила футболиста в том, что он не поздравил с праздником их дочь Есению. С момента расставания пары Андрей Аршавин не изъявляет желания общаться с ребенком. Адвокаты спортсмена объясняют это тем, что их клиент опасается провокаций со стороны экс-супруги.