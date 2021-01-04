 

“Высокий экспортный потенциал”: Ученые изобрели ульраскоростной прибор для диагностики COVID-19

04.01.2021, 19:44, Разное
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Турецкие исследователи в ходе исследования смогли разработать новый прибор, предназначенный для тестирования людей на предмет наличия в организме коронавируса. По словам исследователей, на процесс получения результата теста уходит всего 10 секунд.
Как рассказали ученые, представляющие Билькентский университет (Анкара, Турция), материалом для выявления SARS-CoV-2 прибором является образец слюны пациента. В процессе тестирования происходит смешивание пробы со специально приготовленным раствором, а затем – помещается на поверхность чипа выявления вирусов. При этом оптическая система агрегата имеет свойство изменять цвет свечения в случае идентификации биосенсором наличия в образце патогена. Главным преимуществом разработки является тот факт, что весь процесс анализа происходит всего за десять секунд. Примечательно, что инновационный метод, эффективность которого достигает 99%, был разработан экспертами в течение семимесячного периода и может применяться в перспективе для обнаружения не только коронавируса, но и других зловредных микроорганизмов. В ближайшее время специалисты планируют запатентовать изобретение.

“Система имеет высокий экспортный потенциал. Также начаты все этапы маркировки, сертификации и аккредитации, которые откроют путь для внутренних и международных продаж. Мы верим, что это изобретение в ближайшее время окажет огромное влияние на нашу страну и мир”, – резюмировали авторы исследования. Об этом пишет w3.bilkent.edu.tr.



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