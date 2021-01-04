 

Мнение: Зачем заводу возбуждающий календарь?

04.01.2021, 19:38, Разное
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Завод, выпускающий краны, выпустил календарь на 2021 год.

Народ в соцсетях возбудился. Вот только некоторые комментарии.

«Стыд и срам! Очнитесь, леди! Вас используют!»;

«Они любой кран поднимут!»;

«Скорее всего, руководство завода – сексуально озабоченные люди!»;

«У них с каждым годом все откровеннее и откровеннее».
отсюда

Ничего нового. Завод выпускает подобные календари с 2007 года. И каждый год эти календари собирают аналогичные комментарии.

Но мне вот что интересно, эти календари как-то влияют на популярность кранов? У завода растут продажи? Или эти календари выпускают совсем не для того, чтобы выросли продажи?

Источник: Ирек Муртазин



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