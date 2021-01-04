Мнение: Любовь к электромобилям, остывающая Тесла и кроссовер от КАМАЗа

04.01.2021, 19:34, Разное

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1. Опрос показал, что владельцы электромобилей их любят: якобы менее одного процента автолюбителей готовы пересесть с модного электричества обратно на пахучий бензин.

Мне кажется, это ерунда. Люди в принципе не способны быть столь единодушны, особенно когда речь касается холивара, в котором у каждой из сторон есть ощутимые минусы. Электромобили медленнее и сложнее заряжаются, они имеют привычку сжигать хозяев заживо, они плохо переносят холод и, вообще, они пока что сыроваты в технологическом плане. Уверен, что хотели бы вернуться обратно к бензину значительно больше опрошенных, нежели 1 из 100: люди есть люди, нам свойственно сожалеть и передумывать.

https://electrek.co/2020/12/29/once-you-go-electric-you-dont-go-back-survey/

Может быть, в Британии стало уже неприличным поддерживать экологически грязное ископаемое топливо, вот опрошенные и стесняются признаться в своей тяге к бензиновому греху? Если так, это плохие новости для экономики Британии, которую и так сейчас увечит своими стальными щупальцами жаждущий крови Евросоюз.

2. Проблема обогрева электромобилей так толком и не решена:

https://www.ixbt.com/news/2021/01/02/u-novenkih-tesla-massovye-problemy-s-obogrevom-v-razgar-zimy.html

Пользователи новых электромобилей Tesla Model 3 и Model Y 2021 начали жаловаться на серьёзные проблемы с системой обогрева в разгар зимы.

Как отмечает тематический ресурс Electrek, проблема с отказом системы обогрева, действительно, широко распространена.

Калифорнийскую Tesla часто обвиняют в том, что она разрабатывает автомобили без расчёта на холодный климат. Владельцы новых моделей Model 3 и Model Y 2021 начали жаловаться на то, что система обогрева просто прекращает работать в электромобилях при холодной погоде. Обе эти модели оборудованы новой системой с тепловым насосом. Однако пока неизвестно, что именно стало причиной проблем.

Сама Tesla пока не прокомментировала ситуацию. Однако форумы Tesla и сообщества в социальной сети Facebook для северных регионов заполонили жалобы владельцев Tesla Model 3 и Model Y 2021.

3. Впрочем, у любителей электрокаров в северных странах остаётся надежда на российских производителей. Если проблему борьбы с морозом где-то и решат, то, скорее всего, именно у нас. Вот, например, новая модель от КАМАЗа:

https://www.ixbt.com/news/2020/11/24/jelektricheskij-krossover-kamaz-smozhet-proezzhat-300-km-na-odnoj-zarjadke-i-razgonjatsja-do-150-kmch.html?yrwinfo=1606359200206829-1063961936644851486400163-production-app-host-man-web-yp-43

Электрический кроссовер КАМАЗ сможет проезжать 300 км на одной зарядке и разгоняться до 150 км/ч.

Газета «Известия» опубликовала новые подробности о компактном электрическом кроссовере Кама-1. Оказывается, совместная разработка КАМАЗ и НТИ СПбПУ готова к массовому производству, которое может быть запущено уже в следующем году. Определена и цена электромобиля – 1 миллион рублей. <…>

Что касается цены, то тут есть один важный нюанс: от 1 миллиона рублей, которые попросят за базовую версию, можно будет отнимать 25% – эта субсидия предоставляется по обновленной программе льготного кредитования, запущенной летом текущего года. Она действует при покупке электромобилей российского производства. Правда, указанная цена будет действовать только при объеме продаж не менее 20 000 авто в год.