 

Новый мужик Полины Гагариной! – Личное мнение

04.01.2021, 19:32, Разное
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Полина Гагарина времени зря не теряет. Пока бывший муж пытается испортить ей медовый трах на море, запрещает выезд для дочери с неизвестным мужчиной, сама Полина счастливо проводит отпуск на Мальдивах.

Предположительно не одна. Поклонники Гагариной всё сопоставили и выяснили, что вместе с ней отдыхает саунд-продюсер Владимир Чиняев.


Фото: Соцсети

Действительно, а чего в 33 года зря время терять?

Владимир безусловно лучше подходит Полине. Сопли обид не глотает, востребован в профессиональной деятельности, а роман с Гагариной, по слухам, начался ещё летом.


Фото: Соцсети

Ничего, кроме отвращения, поведение бывшего мужа в такой ситуации не вызывает. Сам не смог сделать жену счастливой, а теперь мешает ей наслаждаться новым мужчиной.


Бери меня, я вся твоя! Фото: Соцсети

Понятно, что наверное обидно, когда жена романтично трахается, но что ж поделаешь? Это — жизнь. Пытаться мешать счастью другого нельзя.

Полина действует совершенно правильно. Из оков несчастливого брака с занудой — в романтичность новой любви.

Наши бабы боятся изменить жизнь, изменить своему ничтожеству-мужу. Потому живут несчастливыми, удерживая полудохлую синицу в руках.

Полина, конечно, имеет больше денег, возможностей и даже одна, без мужчины, не пропадёт. Но и вы — если решитесь — тоже.

Оглянитесь, вот этот мужик рядом с вами — действительно тот, кто приносит вам счастье? Скажите честно: завидуете Полинке сейчас?

Источник: Лена Миро



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