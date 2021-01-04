 

Грета Тунберг: «Мы очищали планету вместе с Брейвиком»

04.01.2021, 19:31, Разное
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Шведская экологическая активистка Грета Тунберг поддержала норвежского общественного деятеля Андреаса Брейвика, осужденного к 21 году тюремного заключения, но претендующего на досрочное освобождение. Как отметила девушка, у них много общего. 

«Мы делали одну работу. Я очищала планету от вирусов и бактерий, Андерс от нехороших людей. Пора сломать эту репрессивную систему. Нет более мерзкого существа на Земле, чем человек. У Андерса тоже украли детство, логично, что он решил разобраться с обидчиками. Я буду агитировать за его досрочное освобождение. Наши миссии ещё не завершены», – сказала экоактивистка. 

Брейвик находится в тюрьме с 2012 года, и в этом году получил право на досрочное освобождение. В этом ему может быть отказано. Защищать террориста вызвался российский адвокат с приостановленной лицензией Эльман Пашаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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