Мнение: Голодная корона

04.01.2021, 19:24, Разное

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Вот какой большой пробел у нас остался.

Многие путают падение короны или даже снятие короны с ее голодным плачем.

В письмах часто встречаются какие-то жалобы и даже самоуничижения. “Он меня не любит”, “я такая неказистая, нелепая”, “я совсем рапан” и прочие самобичевания и нытье, и это не только сами авторы, но и комментаторы принимают за падение короны или даже за попытки ее снять.

И отсюда выводы, как плохо и неприятно, когда снимаешь корону.

Друзья мои, это не имеет отношения к снятию короны. Баг Попрошайки или баг Плаксы не может вырастать от падения короны. Стон не может стать громче, если вы сняли корону.

Стон и вой о своей ничтожности – это плач голодной короны.

Корона очень велика и очень голодна, поэтому дверцы кареты громко дребезжат: того и гляди рассыпется.

Корона – это не только завышенная СЗ, но и завышенная ОЗ. Вот почему все жалобы на уродство, тупость, никчемность – это тот же самый голодный плач короны, как и в случае жалоб на нелюбовь и невнимание партнера. “Не горит”, “ушла в минус” – вот это вот все.

Мы как-то пропустили и очень мало обсуждали тот момент, что корона в моменты такого плача – на месте, иногда даже шатается не очень, просто она голодает и требует корм.

Ни один человек с адекватной самооценкой не будет ныть, что он плох: ему и в голову такое не придет.

Что значит плох? Откуда вообще такая мысль может взяться?

Плохи вы по сравнению с кем-то, кого вы почему-то выбрали как ориентир? А почему его?

Вы почему-то решили, что должны быть самыми красивыми и ноете, что недостаточно хороши. Возомнили, что ваш уровень – более классная работа, более высокая зарплата, и теперь ноете, что у вас мало денег и низкая должность. Ваша должность соответствует вам, она не низкая, она адекватная. И внешность ваша адекватна вам, вашему возрасту, вашему здоровью, вашему вкусу и Только корона может сначала присвоить чужое, а потом громко требовать доказательств, что это ее.

Прислушайтесь хоть раз к стону короны. Мало внимания, мало подарков, мало вложений от человека или людей. Мало, голодно, надо больше. Разве это похоже на снятую или даже упавшую корону? Откуда взялось бы мнение, что должны давать больше, если бы не корона на голове?

Корона в этот момент на месте и даже растет, может быть, просто ей голодно, и она требует корм.

Вот в сегодняшнем письме многие решили, что когда автор пишет в скобочках: (инициативы от него не было) – это она обращается к короне, а корона ей отвечает “на самом деле была”. Она опять пишет в скобочках: (на самом деле нет), а корона ей опять возражает. Если бы это было так, мы должны были бы решить, что автор действительно борется с короной, а корона – это некая отдельная сущность, которая вцепилась в нее, несмотря на ее усилия.

Но я не зря приводила вам вот это прекрасное стихотворение, которому 3 тысячи лет, а оно все еще стихотворение будущего, до которого психологии предстоит дотянуться.

Рассудок (и такое порождение рассудка как корона тоже) – послушный раб воли.

Корона не насилует вас и не подавляет вашу волю, поэтому снять корону – одно мгновение, если этого захотеть.

Но вам не хочется снимать, вы сами просите корону оставаться на вашей голове.

Вы сами зовете корону, сами удерживаете ее, сами кормите ее и тратите много сил на ее поддержание.

Вот что нужно обязательно понимать.

Корону приходится кормить, ее содержание потребляет много ваших ресурсов. Если не кормить корону, она уменьшается на глазах и исчезает.

Вот почему, когда корма мало, корона начинает ныть и жаловаться и угрожать, что она не будет вам помогать.

Когда вы просите ее помочь, она помогает, но ей нужен корм, и этот корм поставляете вы, собираете хлам в шкатулку, извлекая из людей щипцами, или постоянно раскладываете старый хлам, оживляя воспоминания своими эмоциями, помогаете короне создавать иллюзии. Но бесплатно она ничего делать не будет. Не воображайте, что корона работает на вас и все делает за вас. Ей надо хорошо платить. Поэтому в сильной депрессии, когда энергии мало, корона уже не помогает, хотя продолжает брать проценты за прошлые кредиты. Вы просите корону помочь, а она просит расплатиться за прошлое.

Поэтому вот этот диалог с короной может звучать и так, но это не корона доказывает вам, что вас любят, а вы убеждаете голодную корону, что корм в шкатулочке пока что остался.

Если бы корона кормилась сама и сама всегда поддерживала вашу самооценку высокой, это был бы идеальный наркотик, который мечтают найти все наркоманы. Но любой наркотик требует повышения дозы и ему нужно скармливать свои ресурсы, чтобы он работал.

И “корона-на-резинке” и “бомбежка короны” – все это варианты голодной короны, которая требует новый корм.

Ну как она требует? Она угрожает вам, что если не получит корма, вам придется оставаться обычными людьми, без нее. И вас это очень пугает.

Можно говорить, что корона ваша истерит, но на самом деле это ваша истерика от угроз короны упасть.

Вот почему вы не можете перестать жаловаться на недостаточную СЗ и ОЗ. Чтобы перестать, вы должны считать свой уровень адекватным себе в настоящем. Должны признать, что имеете то, чего достойны. Будет больше заслуг, будет и выше уровень. А признавать это бывает очень обидно. Хочется считать, что вы уже сейчас достойны большего, и надо голосить погромче, чтобы всем показать, что вы имеете совсем не то, чего должны иметь.

Поэтому и жалобы на плохой балл на тесте – это именно корона. Даже если ваш уровень понимания выше, чем балл. Это кстати все и так видят. Это вижу я, если лучший комментатор получает низкий балл, я понимаю, что он перемудрил или ему не повезло. Это и другие видят, кто вас читают и понимают, что на вопросы и задания в блоге вы всегда почти даете правильный ответ, а значит ваш балл на моем тесте должен быть выше среднего. Но.

Если вы при этом огорчаетесь громко, на всю Ивановскую, значит вы уверены, что ваш уровень не просто выше, чем балл, что он намного выше и все тесты должны быть пройдены вами на высокий балл, и если нет, у вас гнев и боль. Не легкая грусть, а именно гнев, который вы не стесняетесь публично выражать. Не стесняетесь выражать, значит уверены, что другие думают так же про вас. Видите свою корону? Скорее всего вам кажется, что смириться с низким баллом – это распрощаться с амбициями, а амбициями вы дорожите.

То же самое касается и голодной короны по поводу вашей СЗ. У вас гнев, если вы видите свою СЗ ниже, чем ваш аппетит. А уж если видите дисбаланс со своим минусом, гнев тем более сильный. И вам кажется, что если не будет гнева, значит вы согласились с дисбалансом, смирились со своей низкой СЗ.

Но все не так.

Любые здоровые амбиции касаются того, что вы собираетесь ДЕЛАТЬ.

Они касаются вашей работы на будущий результат. Ваших целей на завтра и послезавтра.

Здоровые амбиции не касаются желания увидеть свой результат в настоящем выше, чем он есть.

Очень важно видеть свой результат адекватно, реалистично и соглашаться с этой оценкой. Лучше даже видеть его чуть ниже, чем он есть. И соглашаться с этим результатом, без бомбежки. Уважать тот уровень, который есть. Это и есть самоуважение. Уважать свой уровень в настоящем, принимать его без бомбежки.

Что касается результата в будущем, вы должны обязательно стремиться его увеличить. В границах! Это значит – в том, что от вас зависит. Вы не должны отказываться от роста, от динамики, от прокачки, именно с этим связаны здоровые амбиции. И если амбиций у вас нет, это тоже корона, это значит вы решаете, что вы и так совершенство. Не уважаете свой потенциал, преувеличиваете свои достижения. А без короны вы должны уважать потенциал и не преувеличивать достижения.

Если же все ваши амбиции направлены на то, чтобы изменить уже полученный результат, изменить его своим гневом и слезами, это значит вы хотите слить всю свою энергию короне. Вы хотите изменить реальность в настоящем, а это можно сделать только с помощью иллюзий. Вы хотите заставить людей говорить вам, что низкий результат случайный, ваш реальный результат на самом деле выше, что оценка дана неверно, что это неправильная линейка, по которой результат оказывается меньше, чем вы решили. Вы хотите давить на людей своими слезами, упреками, своими кислыми щами или надутыми губами, чтобы они утешали вас и убеждали, что на самом деле ваши успехи больше, чем результат. А может быть вы даже на жизнь так пытаетесь надавить, как на маму, которая испугается ваших отмороженных ушей и подчинится требованию маленького террориста.

Вот это и есть вой голодной короны. Она хочет есть и вы собираете для нее корм.

Снять корону – это спокойно смотреть на тот результат, который есть, и думать, как сделать его лучше в будущем.

В будущем. Не теперь..

В этом случае ваша энергия направлена на прокачку, а не на корм короне.

Понятно, друзья?

Приведите другие примеры, пожалуйста, если поняли.