Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото

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04.01.2021, 19:16, Новости дня
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Экс-заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов 1 января в Facebook поделился снимками, на которых запечатлен во время новогоднего отпуска в Мексике вместе с женой Яной Калмыковой.

“Спасибо, Яна, что разделяешь со мной мои мечты”, – написал он в публикации, подводя итоги года.

“А кто-то уверял, что вы гей. Ну вот – нет”, – прокомментировали совместное фото пары пользователи сети.

Нефьодов оставил комментарий без ответа.

https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/3598406760207407

2 января Нефьодов поделился с подписчиками результатам первой в 2021 году пробежки.

https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/3600301640017919

По словам Нефьодова, он отдыхает вместе с супругой на небольшом острове.

“За $45 (примерно 1280 грн) в Хольбоши можно жить в маленьком клевом отеле на пляже, где тебе выдают ключ от отеля, чтобы ты сам его открывал и закрывал”, – описал он досуг.

https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/3604784559569627

Нефьодов родился в 1984 году в Киеве. В 2017 году Нефьодов входил в десятку самых желанных холостяков Украины по версии “24 канала”В августе 2019 года он сообщил, что женился

В феврале 2020 года сайт “Страна” сообщил, что Нефьодов танцевал на закрытой вечеринке в киевском клубе Queen.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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