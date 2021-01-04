 

Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от “майонезной комы”

04.01.2021, 19:16, Новости дня
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Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта “МастерШеф” на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 2 января в Instagram поделился с подписчиками рецептом колумбийского супа под названием Ахіако.

“В первые дни года мы все впадаем в майонезную кому. У меня есть замечательный рецепт супа из Колумбии, который воссоздает водный баланс и предоставит силу и энергию”, – написал ресторатор.

По словам Хименеса-Браво, сперва нужно замариновать две куриные грудки – для этого их помещают в керамическую посуду, добавляют нарезанный кубиками лук, измельченный чеснок, соль  и перец во вкусу, и оставляют в холодильнике как минимум на восемь часов.

После этого курицу необходимо подрумянить вместе с маринадом на оливковом масле. Для этого подойдет тяжелая посуду вместимостью примерно четыре литра.

Спустя шесть минут в кастрюлю необходимо добавить бульон и довести мясо до готовности в течение 30 минут. После этого куриные грудки предстоит отделить от костей, нарезать и поместить обратно в емкость.

Также в кастрюлю нужно добавить картошку, замороженную кукурузу и зелень. Ресторатор советует взять орегано, кинзу, лук и каперсы, но перед подачей извлечь их из емкости.

“Подавать с авокадо и сметаной”, – подытожил Хименес-Браво.

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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