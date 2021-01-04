Мнение: Совпадения

04.01.2021, 19:12, Разное

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2020 год для России стал чем-то вроде 2014. Совпадений достаточно много, хотя они не всегда очевидны.

Ключевое совпадение заключается в том, что предшествующий год и в том и другом случае знаменовался достаточно быстрым и резким падением рейтингов власти, причем это касалось и сакральной фигуры первого лица.

Военный психоз в 14 году развернул ситуацию. Пусть и ненадолго. Второй всплеск патриотизма случился в 15 году после вторжения в Сирию, но был гораздо ниже и жиже. В любом случае именно нажатием на патриотические чувства власть сумела проскочить через крайне негативную для себя динамику начала десятых годов. Ненадолго — уже к началу 19 года начался обвальный «отрицательный рост». Соответственно, кризис, вызванный коронавирусом, стал новой палочкой-выручалочкой, переключившей внимание людей. Правда, теперь вместо патриотизма власть нажала на более глубинные струны — на иррациональный страх буквально витального свойства. Страшная неведомая болезнь, от которой мрут (или вот-вот начнут вымирать) миллионы и миллионы — понятно, что тут возникает проблема банального самоспасения, остальные уходят на второй план.

Однако уже сейчас можно констатировать, что страх и ужас отступили. Кто-то просто включил мозги и огляделся вокруг себя. И не увидел валяющиеся вповалку тела. Кто-то оглядываться не стал, но просто устал бояться. Притерпелся, как приноравливаются к боли. А потому страсти-ужасти про «мы все умрем» он хотя и воспринимает всерьез, но уже без того энтузиазма, как год назад. Зато все начинают ощущать другое — все стали жить еще хуже. Причем существенно хуже. Хотя, конечно, есть те, кто этого особо не заметил. Есть даже те, кто улучшил свое положение — но основную массу людей карантинные мероприятия затронули не в лучшую сторону. Логично возникает вопрос — кто виноват. Страшный вирус — объяснение так себе. Ему претензии не предъявишь.

Начинается третья волна раздражения властью, причем она четко сфокусирована на виновнике торжества — президенте. Байки про плохих чиновников уже не работают, слишком долго хороший царь сидит на своем месте, чтобы скармливать эту ахинею податному сословию.

И, наконец, начинает все более важную роль играть и еще один фактор. Персоналистская диктатура выдвигает требования к персоне деспота. Он должен быть если не моложав, то энергичен и бодр. Путин же все больше напоминает известный ранее сюжет про «рукопожатие твердое» и «работу с документами». Безвылазно сидящий то ли в подвале, то ли бункере президент рано или поздно, но вызовет вполне очевидный вопрос о дееспособности и здоровье.

Подытоживая, можно с изрядной долей уверенности сказать, что все возможные лимиты на долготерпение власть уже выбрала. Даже неясно, каким должен быть еще один раздражитель, чтобы переключить растущее недовольство властью на что-то иное. Разве что война, причем война, которую начнут не кремлевские. Еще одну Сирию люди встретят совершенно без энтузиазма, выжать из них хоть капельку военного психоза в этом случае будет невозможно — выжали всё. Правда, кому нужно воевать с Путиным, когда он и сам в лучшем виде уничтожает страну — неясно.

Скорее всего, легитимность власти начнет весьма бодро и динамично валиться вниз. Доверия к ней даже у совсем ушибленных телевизором становится всё меньше. Речевки «кто если не он» в такой ситуации работать уже не могут. Складывается ситуация, когда единственной реакцией на уход Путина будет вздох облегчения. Как это, кстати, было уже с Ельциным. Неважно, кто после него. Важно, чтобы не он.

Проблема в том, что путинский режим — не ельцинский. А потому персоналия на первом посту имеет ключевое значение. И смена караула в этот раз дежурным мероприятием не будет. Это цена, которую приходится платить любой диктатуре — смена власти в ней всегда процесс катастрофический. Но и держать всё как есть, резонов становится всё меньше.

Это и есть тупик, в котором пребывает Кремль. Нет никаких сомнений, что он будет решать возникшую проблему самым привычным образом — то есть, игнорируя ее. И не решая вообще никак. Но это лишь означает, что противоречия и проблемы будут усугубляться и нарастать. Причем достаточно быстро и все менее предсказуемо.