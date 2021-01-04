Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов
04.01.2021, 19:08,
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Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний.
«При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.
Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС.
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