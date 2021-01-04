Welt – год экономических разочарований — продление локдауна грозит Германии волной банкротства

04.01.2021, 18:58, Новости дня

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На фоне роста случаев заражения коронавирусом власти ФРГ намерены продлить второй локдаун, передаёт Welt. Как считает телеканал, для экономики это станет «не очень хорошей новостью». Эксперты предостерегают о «годе экономических разочарований», который будет сопровождаться волной банкротств и ростом безработицы.

Магазины закрыты, рестораны тоже — второй локдаун продолжается, и число заражённых всё ещё велико. Немецкий институт экономических исследований предупреждает о годе экономических разочарований с волной банкротств и безработицей, несмотря на экономическую помощь и кратковременные пособия трудящимся (выплачиваются сотрудникам в том случае, если рабочее время свелось к нулю или сократилось в результате объективных причин, но работодатель при этом намерен избежать увольнения. — ИноТВ).

ПРОФЕССОР МАРСЕЛЬ ФРАТЦШЕР, Президент Немецкого института экономических исследований: Если предприятия обанкротятся, то и кратковременные пособия трудящимся им не помогут, и безработица будет расти. Потому что, я боюсь, в этом году компании, скорее всего, будут сокращать сотрудников, сами будут разоряться, и возникнет не так много новых рабочих мест.

Для канцлера и премьер-министров федеральных земель это станет темой обсуждения в ведомстве канцлера в следующий вторник. Главный пункт в повестке дня: что делать дальше с ограничениями социальных контактов и комендантским часом, карантином и пассажирским движением, открывать ли школы, оставлять ли закрытыми рестораны и как быть с магазинами и сферой обслуживания.

АРМИН ЛАШЕТ, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии: Решение в пользу охраны здоровья наносит ущерб в другом месте. Поэтому очень важно всё взвесить.

Ориентирами при этом являются число новых случаев заражения, число жертв и ситуация в отделениях интенсивной терапии. Прирост заболевших при этом должен составлять не более 50 случаев на 100 тысяч человек в неделю. Почти все регионы Германии далеки от этих чисел. Большинство премьер-министров федеральных земель и, вероятно, канцлер склоняются к продлению локдауна. Для экономики это не очень хорошая новость. Изменений можно ожидать лишь в некоторых деталях.

Дата выхода в эфир 02 января 2021 года.