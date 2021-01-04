CNN – США решили оставить свой авианосец на Ближнем Востоке из-за угроз со стороны Ирана

04.01.2021, 18:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исполняющий обязанности министра обороны США отменил своё решение о переброске авианосца USS Nimitz из ближневосточного региона, пишет CNN. Глава Пентагона пояснил своё решение угрозами, якобы прозвучавшими «в адрес президента Трампа и других официальных лиц правительства США» со стороны Тегерана.



Reuters

На фоне угроз со стороны Ирана США приказали своему авианосцу оставаться на Ближнем Востоке, передаёт CNN.

Несколько дней назад исполняющий обязанности министра обороны Соединённых Штатов Кристофер Миллер распорядился о передислокации судна из ближневосточного региона, однако сейчас отменил своё решение, поручив авианосцу USS Nimitz оставаться на месте из-за предполагаемых угроз Тегерана «в адрес президента Трампа и других официальных лиц правительства США».

В своём заявлении Миллер, в частности, подчеркнул, что «приказал USS Nimitz прекратить плановую передислокацию». Он также отметил, что военный корабль теперь «останется в зоне операций Центрального командования США».

«Никто не должен сомневаться в решимости Соединённых Штатов Америки», — подытожил глава Пентагона.

Как указывается в статье, принятое Миллером на прошлой неделе решение не продлевать размещение авианосца в Персидском заливе стало неожиданным шагом, учитывая рост напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

В последние дни 2020 года, как напоминает CNN, США отправили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52, что побудило высокопоставленного иранского военного советника написать твит, адресованный напрямую Трампу. В этой публикации он предупредил главу Белого дома о том, что не стоит «не превращать Новый год в траур для американцев».

В четверг Тегеран обратился в Совет Безопасности ООН с призывом помешать США заниматься, как выразилась иранская сторона, «военным авантюризмом» в Персидском и Оманском заливах. В Иране отметили, что они не хотят конфликта, но при необходимости будут защищаться.

Согласно американским источникам, часть иранских военных сил в последние дни повысили уровень своей боеготовности, переместив баллистические ракеты малой дальности в Ирак, где они потенциально могут нанести удар по базам США, как это произошло в прошлом году после убийства Сулеймани, пишет CNN.