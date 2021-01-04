 

Bild – Грета Тунберг теперь совершеннолетняя, но климатический активизм она не забросит

04.01.2021, 18:58, Новости дня
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Климатической активистке из Швеции Грете Тунберг сегодня исполняется 18 лет, пишет Bild. Сама она отметила, что на день рождения ей бы хотелось получить новые фары для велосипеда, а вот новые платья ей не нужны. Как пишет издание, совершеннолетие ничего не изменит для Тунберг в плане борьбы за климат: активистка продолжает заявлять о важности немедленного сокращения выбросов.


Reuters

Сегодня самой известной в мире климатической активистке Грете Тунберг исполняется 18 лет, пишет Bild. В качестве подарка Грета пожелала себе новую фару для велосипеда: «Фары на моём велосипеде сломались, а зимой в Швеции очень темно».

Она также отметила, что ей не нужна новая одежда и она не собирается покупать новых платьев, пишет издание. Как отмечает Bild, 18-й день рождения в Швеции приносит с собой множество прав: в частности, с 18 лет можно в одиночку водить машину, выходить замуж и, что особенно важно для Греты, голосовать на выборах.

Как пишет издание, совершеннолетие ничто не изменит для Греты в плане борьбы за климат. Она продолжает настаивать на том, чтобы обращаться с климатическим кризисом именно как с кризисом. «Важнее всего понимать, что мы должны сократить выбросы здесь и сейчас, а не в 2025, 2030 или когда-нибудь ещё», — приводит Bild недавнее высказывание активистки. 



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