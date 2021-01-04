Мнение: Культурное мероприятие под патронажем Министерства Культуры

04.01.2021, 18:56, Разное

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Сообщают, что Минкульт теперь поддерживает и контролирует проведение гей-фестивалей на территории РФ,

Ольга Борисовна Любимова утвердила проведение Международного ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о Бок" в Санкт-Петербурге с 11 по 25 ноября 2021 года.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры Российской Федерации. "Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Министр О. Б. Любимова".

Ещё раз: Международный ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о Бок" ("БоБ"; LGBT International Film Festival Side by Side). Печально известный. При этом в документе Минкульта почему-то отсутствует аббревиатура "ЛГБТ". Скромно потупясь, наши культурные чиновнички указали "Международный кинофестиваль «Бок о Бок» в Санкт-Петербурге". А чего ж вы испужались полное наименование в приказе тиснуть?

Итак, г-жа Любимова намерена лично курировать мероприятие, провозглашающее своей миссией "создание открытого культурного пространства, в котором гомосексуальные, бисексуальные, трансгендерные, квир-люди и все другие смогут свободно проявлять и исследовать свою идентичность".

"Показывая кино, мы создаём широкое пространство для дискуссий с обществом, развенчивая мифы и бросая вызов стереотипам, которые всё еще тормозят развитие ЛГБТ-сообщества в России. Выстраивая позитивный диалог, мы вносим вклад в защиту прав ЛГБТ-сообщества и способствуем изменениям в российском обществе — большей открытости и принятию ЛГБТ-сообщества", – заявляют организаторы фестиваля. Сокрушаясь, что с 2013-14 годов "государство стало активно проводить в жизнь открыто гомофобную политику. Вот несколько примеров ухудшающейся обстановки: —Принятие на федеральном уровне закона, запрещающего «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних в июне 2013 года. —Трудности с получением согласований на проведение публичных акций и маршей, которые испытывают ЛГБТ-активисты и правозащитные группы. —Неспособность и неготовность правоохранительных органов защитить ЛГБТ-активистов и представителей сообщества, когда они подвергаются угрозам физического насилия на публичных мероприятиях и демонстрациях. —Негативный гомофобный дискурс в СМИ, в особенности на государственных каналах, радиостанциях и других контролируемых государством новостных источниках".

"Партнёрами мероприятия являются генконсульства США, Израиля, Канады, Швеции и Норвегии в Санкт-Петербурге, а освещением фестиваля займутся СМИ, получившие статус иноагента, — например, «Радио Свобода». Кроме того, в партнёрах фестиваля — Российская ЛГБТ-сеть, Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие и некие организации типа «Телефонная песенка о Кисаньке» и сайт «Нетипичный тюлень». А если зайти в раздел «миссия» фестиваля, то можно узнать, что его организаторам не по нраву закон «О запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних». Бороться с ним фестиваль собирается при помощи специальных показов, информационных брошюр, демонстрации фильмов онлайн, новостных колонок и так далее. Если же копнуть ещё глубже и посмотреть, что творится в группе фестиваля во «ВКонтакте», то можно узнать, что у организаторов имеются планы ещё и на Москву. «Мы обязательно придумаем, как восполнить пробел с московским фестивалем. Тонкий намёк. Следите за новостями», — гласит одна из записей. В этой связи выглядит довольно странно, что подобные мероприятия получают государственную поддержку, причём на уровне министра культуры", – отмечает "Царьград".

Странно, да. Мягко говоря. Тем временем голубятня пребывает в экстазе. Группа ЛГБТ-фестиваля в Facebook: "Входим в новый год с обнадёживающими новостями: Минкульт официально согласовал проведение «Бок о Бок»-2021. Ура! Начинаем подготовку, ищем новых участников и участниц команды, выбираем фильмы и готовы к знакомству с новыми партнёрами".

https://zavtra.ru/events/ministr_kul_turi_rf_lyubimova_ofitcial_no_poruchila_provesti_v_rossii_mezhdunarodnij_lgbt-festival_ – цинк

https://culture.gov.ru/documents/ob-utverzhdenii-perechnya-provodimykh-na-territorii-rossiyskoy-federatsii-mezhdunarodnykh-kinofestiv25122020/ – искомый приказ министра (+список)

Стоит отметить ,что есть важная деталь. Фестиваль вполне себе проходит на территории РФ аж с 2016-го года (как минимум, иногда пишут, что он еще в Питере с конца нулевых проходит) https://www.svoboda.org/a/27558446.html, то есть еще при Мединском он проводился. Поддерживал ли Минкульт тогда данное сборище, установить не удалось, но беглый поиск по теме результатов не дал (может кто из местных просветит). То есть, некоторые только благодаря этому приказу Любимовой, внезапно, в начале 2021-го года узнали, что в России уже несколько лет проводятся гей-фестивали, а поддержкой их проведения занимаются "генконсульства США, Израиля, Канады, Швеции и Норвегии в Санкт-Петербурге, а освещением фестиваля займутся СМИ, получившие статус иноагента, — например, «Радио Свобода». Кроме того, в партнёрах фестиваля — Российская ЛГБТ-сеть, Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие и некие организации типа «Телефонная песенка о Кисаньке» и сайт «Нетипичный тюлень" (с)

Спасибо родной "херачечной", что просветила – если бы не этот скандал, я бы и не узнал, что в богоспасаемой РФ оказывается уже много лет проводятся гей-фестивали. Как говорится, решили держать в курсе.

Так что пока выглядит так, что Минкульт в 2020-м почему решил поддержать уже проводившийся на территории РФ гей-фестиваль и включил его в перечень официальных мероприятий находящихся на контроле министра культуры.

Понять причины этого также из публикуемых тестов затруднительно, особенно с учетом публичной государственной риторики на эту тему и законов на тему пропаганды гомосексуализма. Также неясно, что скрывается за канцеляритом "находится на контроле министра".

Впрочем, учитывая разгорающейся shit-шторм и тот факт, что само сборище в Питере пройдет только в ноябре 2021-го года, то полагаю, что Минкульт теперь постарается прикинуться гофрированным шлангом и отпетлять от токсичной истории, которая для Любимовой может стать примерно тем же самым, чем доска Маннергейма стала для Мединского. Ярлык "поддерживала проведение гей-фестивалей" прилипнет очень легко, а вот отодрать будет куда сложнее.