Мнение: Интересно про Китай

04.01.2021, 18:54, Разное

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Мой американский любимец, профессор-писатель-математик Вадим Ольшевский, дал ценную и совершенно отсутствующую у нас инфу о китайской пропаганде по поводу ковида. В России вообще как-то мало уделяется внимания “китайской теме”, и совершенно напрасно: это ж у нас будущий “старший брат”, весь их идиотизм – это будущий наш идиотизм. Особенно учитывая левизну российского народонаселения – сядет как влитое. Но вот, смотрим:

“Вопрос, который сейчас волнует людей в каждой стране – как оценить действия правительства? Адекватны ли принимаемые меры? И в ответ на этот вопрос в каждой стране правительство и оппозиция пытаются воздействовать на мнение людей своей пропагандой.

Самая забавная пропаганда в США. Точнее, две пропаганды. С одной стороны Трамп вещает, что все замечательно, все является чудом, все сделано в рекордные сроки и что весь мир смотрит на Америку с завистью и восхищением. А она несется, как Русь-тройка. Оппозиция же говорит о том, что Трамп преступно бездействовал, проявил полную некомпетентность, и что действия правительства – это катастрофа, приведшая к гибели сотни тысяч людей. Эти две пропаганды невозможно ни склеить, ни поверить в одну или в другую. Каждая из этих двух пропаганд нацелена не на все население в целом, а лишь на его половину, на свою политическую партию.

Как поступает Китай? Китай был первой страной, где вопросы ковида были политизированы. Мы это не всегда понимаем. Обычно же мы видим, представляем себе ту или иную страну целостной, и пытаемся истолковать ее действия так, как будто там есть какой-то единый и последовательный план. Но это неверно не только в отношении Америки, но и в отношении Китая, где в компартии есть противоборствующие силы, одна – силовики, которых поддерживает армия, а вторая – выходцы из китайского комсомола. К примеру, локдаун в Ухани объявили уханьские комсомольцы, без согласования с президентом Си, которого поддерживает армия. Что сделал Си в ответ? Арестовал двух лидеров провинции, комсомольцев. И двинул в Ухань армию, 5 тысяч военнослужащих. И 42 000 медицинских работников. И главная составляющая китайской пропаганды – подвиг армии и народа. Руководящая роль партии вообще не прославляется (о чем ниже). Появились уже китайские фильмы о пандемии. К примеру, главный герой, курьер. Живет в Ухани с женой в какой-то однокомнатной квартирке, и развозит еду, лекарства, товары, заказанные по интернету. А тут – локдаун. Все сидят по домам и дрожат от страха. А ему поступает заказ – доставить 40 порций еды в уханьский госпиталь. Владелец какого-то ресторана бесплатно приготовил еду врачам-героям. Но доставить эту бесплатную еду никто не берется. И наш герой, поколебавшись, одевается, надевает маску.

– Не пущу! – кричит жена. – Если поедешь – домой не возвращайся!

Наш герой мудро целует жену в лоб.

– Не переживай, – говорит муж спокойно. – Я скоро вернусь.

И едет. И после этого он возвращается не домой, а едет спать на работу. Чтобы, если что, жену не заразить.

А назавтра он начинает развозить еду, подвозить врачей из госпиталя в гостиницу и обратно. И все бесплатно. Привозит еду в какой-то дом, а там – одна 8-летняя девочка. Родителей только что забрали в больницу. И он решает каждый день привозить ей еду. Тоже бесплатно, конечно. Успокаивает ее, рассказывает ей истории. О том, что жена – певица, но поет плохо. Зато еду вкусно готовит. И герой начинает искать родителей этой девочки, спрашивает о них всех врачей, которых он подвозит. И находит, родители живы и уже пошли на поправку. И он садится на мопед и едет к девочке. Хотя уже ночь.

– Твои родители живы! – кричит он девочке снизу. Девочка наверху счастливо плачет. И тут во всех домах зажигаются окна, в них появляются люди в масках.

– Ухань, держись! – кричат все. – Мы победим! Вместе мы сила! Победа будет за нами!

Он заезжает домой на минуту.

– Помнишь, мы собирались завести ребенка? – спрашивает его жена. – Короче, иди в душ.

– Но я же могу быть заразным, – отвечает наш герой.

– Мне наплевать, – мудро говорит жена и идет в спальню. – Иди в душ! Я тебя жду!

Другой фильм. Какой-то молодой парень, врач из Шанхая, узнает о пандемии и решает бросить свое тепленькое местечко и поехать в Ухань спасать людей. Но команда врачей для Ухани уже укомплектована. Он тогда в аэропорт, но в Ухань самолеты уже не летают. И тогда он садится в поезд, и едет куда-то в направлении Ухани. Главное – добраться до соседнего города, а там посмотрим. В поезде он включает WeChat (китайский фейсбук) и знакомится с девушкой. Она тоже врач, живет где-то в другом городе. И она тоже оставляет все, садится на велосипед и едет в Ухань. Через вся страну. И вот они оба едут из разных точек в заблокированный город спасать людей. Сойдя с поезда, парень снимает машину, но в дилершипе ему не верят. Проверяют документы. И вдруг видят, что он – врач.

– Куда едешь?- спрашивают его.

– В Ухань, – отвечает он.

И тогда работники дилершипа дают ему машину бесплатно.

И выстраиваются в шеренгу и отдают ему честь, когда он выезжает из их дилершипа.

Естественно, парень и девушка встречаются по дороге и едут дальше вместе. Оказывая всем по дороге медицинскую помощь. И все по дороге, весь народ, помогают им чем могут. Отдают свой мотоцикл, например. Хотя сами бедные как не знаю что. На мотоцикл копили 10 лет. И наши герои встречают мальчика на дороге, он тоже идет в Ухань, куда забрали его заболевших родителей. Пешком. Он несет им персики. Мальчика возвращают домой, его уже все ищут, но наши герои берут у него персики – передать родителям.

Наконец, они у длинного моста в Ухань. А там – милицейский кордон, сотни полицейских. Наши герои останавливаются. И тут, мимо них, в Ухань следует колонна автобусов. 42 000 врачей. Полицейские выстраиваются и отдают врачам честь. Наши герои на мопеде, крупный план, следуют за автобусами, она его обнимает, они в масках, но по их глазам все видно.

А в Ухани, уже в больнице, они находят родителей того мальчика, они лежат бездыханные. А персики уже высохли. И они тогда ниточкой привязывают персиковые косточки к рукам родителей.

– Держитесь, – говорят они родителям. – Боритесь. Вы обязаны выжить ради сына. Мы – сила! Мы победим!

Одним словом, партии, правительства, руководства, в китайской пропаганде нет вообще. Знаете, когда Фадеев написал свою «Молодую Гвардию», там не было никаких коммунистов. Одни комсомольцы, один Олег Кошевой. За что автору влетело по первое число, и во второй редакции Фадеев в полной мере расцветил руководящую и направляющую роль КПСС. В Китае сейчас поступили наоборот. Да, правительство направило огромные ресурсы на борьбу с пандемией. Но об этом из скромности ни слова. Главное – простой народ. Подвиг народа. А когда гордишься подвигом народа, то вопрос о недостатках в работе правительства как-то не возникает. Как-то же не хочется ставить под сомнение подвиг народа. Словом, китайская пропаганда оказалась неожиданно очень умелой и действенной.

Теперь о России. В России решили прибегнуть к китайскому методу борьбы с вирусом, но достигли при этом плачевных западных результатов. Нет китайских успехов. Оказывается, большой брат действует лишь в Китае, а в России нет мощностей для тотальной ежеминутной слежки за населением. Парочку Навальных накрыть можно, но не тоталитарно всех и каждого. И поэтому в России нет китайского успеха. Какая в этом случае возможна пропаганда? Я не знаю. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но в России какой-то действенной пропаганды толком не развернуто. Нет идей. Хвастаются первыми в мире вакцинами, но ясного мессиджа не видно, мне так кажется. То есть, сильной оппозиции нет, и американский вариант дихотомной пропаганды невозможен. Невозможен и китайский вариант – хвастаться нечем”. (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)

В общем, Китай – это такая чуть-чуть продвинутая и пригламуренная Северная Корея, как и было сказано. “Северная Корея с деньгами”. Брррр!

Все это особенно забавно на фоне вновь появившихся настойчивых сообщений от людей из администрации Трампа, что вирус все-таки был разработан и “утёк” из Уханьского китайского центра исследований в области биологического оружия…