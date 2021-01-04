 

Ученые обнаружили признаки начала «межледникового» периода в Альпах

04.01.2021, 18:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Австрийские исследователи пришли к выводу, что в Альпах сформировались условия, существовавшие во времена «межледникового» периода 120 000 лет назад. Исследование данного региона позволит уточнить, когда на Земле начнется глобальное потепление.
Исследованием температуры в Альпах занимались сотрудники Университета Инсбрука. Результаты их наблюдений позволили им установить, что сейчас там наблюдается «межледниковый период», предшествующий глобальному потеплению.

Он проявляется в виде повышения температуры на несколько градусов в горных регионах, при этом в низменностях температура остается низкой. Данную разницу эксперты считают признаком начала нового глобального потепления. Ученые опасаются, что такие флуктуации температуры негативно скажутся на альпийском климате, однако для подтверждения данных предположений необходимо продолжать исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Пациент из Швейцарии скончался после вакцины от Pfizer

08.12 / Бесславные потомки

15.07 / Фавипиравир. Неэффективен и очень опасен

14.09 / В небе над Китаем возник «Хогвардс»

20.08 / Гинеколог Екатерина Жуманова рассказала об опасности раннего климакса

31.07 / «Продали все нажитое и построили»

26.10 / Мнение: Как вы стали начальником?

06.07 / Во Франции полицейских уволили за расистские высказывания

10.08 / Нейрохирург Гатин призвал не воспринимать коронавирус как простуду

10.09 / Перехват

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска