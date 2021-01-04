Ученые обнаружили признаки начала «межледникового» периода в Альпах

04.01.2021, 18:52, Разное

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Австрийские исследователи пришли к выводу, что в Альпах сформировались условия, существовавшие во времена «межледникового» периода 120 000 лет назад. Исследование данного региона позволит уточнить, когда на Земле начнется глобальное потепление.

Исследованием температуры в Альпах занимались сотрудники Университета Инсбрука. Результаты их наблюдений позволили им установить, что сейчас там наблюдается «межледниковый период», предшествующий глобальному потеплению.

Он проявляется в виде повышения температуры на несколько градусов в горных регионах, при этом в низменностях температура остается низкой. Данную разницу эксперты считают признаком начала нового глобального потепления. Ученые опасаются, что такие флуктуации температуры негативно скажутся на альпийском климате, однако для подтверждения данных предположений необходимо продолжать исследования.