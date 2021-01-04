Ученые объяснили причину возникновения шизофрении

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04.01.2021, 18:52, Разное
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Ученые, которые представляют институт iCeMS, работающий при Киотском университете, объяснили причину возникновения психического расстройства шизофрения. Результатами своего научного труда они поделились в издании Journal of Biological Chemistry.
По словам экспертов, мутации, происходящие в белке клеточной транспортировки холестерина, кроются в психических расстройствах человека. Ученым удалось получить достоверные доказательства своей теории. Во время проведения экспериментов на грызунах они установили: когда происходило нарушение белка АВСА13, подопытные демонстрировали поведение, характерное для больных шизофренией.

Названный белок относится к семейству переносчиков клеток белкам ABC, которые перемещают холестерин и другие молекулы как в клетки, так и из них. При изучении АВСА13 исследователи пришли к выводам, что он помогает в транспортировке холестерина, происходящей от клеточной мембраны до везикулы. В случае если этот белок отсутствует, то развивается шизофрения. Когда его «отключали» у лабораторных мышей, то менялись их особенности поведения.

Ученые считают, что их открытие поможет разработать новые методы терапии, которые будут подходить для лечения таких распространенных расстройств психики, как депрессия или шизофрения.



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