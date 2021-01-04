 

Биолог Эндрю Стил: В течение 10 лет откроют лекарство, удваивающее продолжительность жизни

04.01.2021, 18:52, Разное
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Эндрю Стил, ученый из Великобритании, убежден, что научный мир находится на пороге великого открытия. По словам исследователя, в течение 10 лет смогут открыть лекарственный препарат, который удваивает продолжительность жизни.
Биолог считает, что в скором времени резкое замедление старения может стать реальностью для человечества. Свои доводы Эндрю Стил опубликовал в собственной книге. При этом ученый подчеркнул: люди пенсионного возраста не начнут резко выглядеть, как подростки. Он думает, что исследователи изобретут препарат, благодаря которому будут предотвращаться возрастные проблемы со здоровьем. Речь идет о хрупкости костей, артрите, болях в суставах и проблемах с бедрами. Эксперты выявят коренные причины данных дисфункций, связанных с процессом старения, что позволит создать действенный препарат. В результате будет замедлен процесс старения, а болезни как бы отложатся в будущее.

На данный момент исследователи испытывают различные инновационные разработки, позволяющие продлить человеческую жизнь. По мнению Эндрю Стила, сначала будет непривычно видеть людей, которые не жалуются на сердечные заболевания, онкологию или артрит. Однако биолог не думает, что «вокруг будут 150-летние пенсионеры, внешне напоминающие 20-летних парней и девушек».



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