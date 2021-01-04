Кактус, посаженный рядом с 5G-вышкой, засох через полчаса

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04.01.2021, 18:31, Разное
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Российские эко-активисты провели эксперимент, посадив кактус около тестируемой 5G-вышки компании МТС. В результате исследования растение засохло через 30 минут.

Борцы за природу объяснили результат «уничтожающим всё на своём пути» 5G-излучением. По их мнению, излучение такой силы способно не только засушить даже самое стойкое растение, а и «отключить» человека.

«Эта убийственная вышка, скрывающаяся под маской передовой технологии, будет использоваться тайным правительством для уничтожения людей. Она за 30 минут иссушила кактус! Таким же образом может быть иссушен человек. Сколько ещё люди будут молчать? У человечества под носом возводят эти башни для убийства всего живого», — прокомментировал эксперимент один из активистов.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев опроверг губительность 5G-технологий для Земли: «Нас всегда учили, что кактус от сильного излучения растёт быстрее. Вот если бы кактус вырос в 2 раза, тогда я бы может о чём-то задумался. А так весь этот так называемый эксперимент фальшивка, и ничего более», — возразил чиновник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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