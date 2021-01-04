 

Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото

04.01.2021, 18:24, Новости дня
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Украинская певица Тина Кароль в начале декабря 2020 года во время одного из эфиров шоу “Танцы со звездами” на “1+1” появилась в белом платье с асимметричным вырезом на груди от британского дизайнера грузинского происхождения Давида Комы (настоящая фамилия – Комахидзе).

https://www.facebook.com/tina.karol/photos/a.702814353063133/3836024339742103/

Российская ведущая Тина Канделаки 1 января 2021 года на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в таком же платье от Давида Комы, но черного цвета. Ведущая дополнила образ оранжевыми босоножками на шнуровке.

Стоимость похожего наряда на сайте дизайнера составляет от $1375.

Фото: davidkoma.com

Давид Кома родился в 1981 году в Тбилиси. Он основатель бренда David Koma.

У дизайнера одеваются также певицы Бейонсе, Леди Гага, Рианна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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