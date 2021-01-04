Степанов считает, что после новогодних праздников в Украине увеличится количество больных COVID-19

04.01.2021, 18:24, Новости дня

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Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что после новогодних праздников в Украине увеличится количество больных COVID-19. Об этом глава Минздрава сказал 4 января во время совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщает сайт Офиса президента.

По словам Степанова, в стране наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией. Он отметил, что за последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тыс. случаев, “тогда как, например, с 9 по 15 ноября – почти 39 тыс.”

Помимо увеличения числа больных COVID-19 после новогодних праздников, министр также прогнозирует рост сезонной заболеваемости гриппом.

Зеленский в свою очередь поручил “всесторонне проанализировать” динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.

По состоянию на 4 января 2021 года в Украине подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции, из них 4158 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 927 пациентов с COVID-19, выздоровело 733 558 человек.