 

В Грузии подтвердили первый случай нового штамма коронавируса

04.01.2021, 18:24, Новости дня
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В Грузии подтвердили первый случай нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 4 января заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеванияй Паата Имнадзе, пишет “Грузия Online”.

Он отметил, что на новый штамм исследовали три образца, из которых два показали отрицательный результат.

Заболевему больше 50 лет, сказал Имнадзе, но точный возраст не уточнил. Пациент чувствует себя хорошо и находится в изоляции. Какую страну он посещал, в минздраве не сказали, но отметили, что это не Великобритания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

15 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Грузии по состоянию на 4 января подтверждено 229,8 случаев COVID-19, 2628 человек умерло.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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