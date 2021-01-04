Нетаньяху отреагировал на решение Ирана обогащать уран до оружейного уровня

04.01.2021, 18:16, Новости дня

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Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Решение Ирана продолжать нарушать свои обязательства, повышать уровень обогащения и развивать промышленные мощности для этого нельзя объяснить ничем иным, кроме дальнейшей реализации его намерения развивать военную ядерную программу. Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие», – написал Нетаньяху в Twitter.

В понедельник Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.

В декабре в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным). Закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тыс. центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тыс. за один год. В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.