 

Полиция задержала осквернивших Вечный огонь в Белграде вандалов

04.01.2021, 18:16, Новости дня
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В Сербии задержали подростков, обливших краской монумент «Вечный огонь» в мемориальном Парке освободителей Белграда, сообщило министерство внутренних дел республики.

Вандалами оказались два молодых человека, одному из них 17 лет, другой 1998 года рождения. Предполагается, что ранее они также нарисовали граффити «с посланиями ненависти и нетерпимости» на памятнике в парке Калемегдан, сказано на сайте сербского МВД.

Один из задержанных был арестован на 48 часов, его подельнику будут предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с уничтожением и повреждением чужой собственности, а также разжиганием национальной, расовой и религиозной ненависти, уточняется в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 декабря вандалы облили краской и потушили Вечный огонь, оставив на памятнике банку из-под краски с надписью «Освободители? Нет, никогда!».



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