 

В Госдуме допустили отмену пенсий уехавшим жить за границу россиянам

04.01.2021, 18:16, Новости дня
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Наделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) правом лишать пенсий иностранцев, которым аннулировали вид на жительство, может повлечь за собой отмену выплат россиянам, уехавшим жить за границу, считает депутат Госдумы Сергей Калашников.

«Это подготовка к вопросу о том, нужно ли платить гражданам России, которые выехали за рубеж. Это дискуссионный вопрос. Если рассматривать пенсию как социальную защиту от потери заработка, то платить, наверно, не нужно. Но если рассматривать как страховую пенсию, то ему нужно продолжать платить пенсию», – цитирует Калашникова Ura.ru.

Как считает депутат, власти должны сначала разобраться в сути пенсионного обеспечения. «Какая у нас пенсия? Страховая? Государственная? Накопительная? Сейчас большой вопрос о льготных пенсиях – выплаты по ним составляют 30% фонда, – но их природа искусственная. Перевод льготных пенсий в страховые или накопительные уже покрыл бы дефицит ПФР», – сказал парламентарий.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду Олег Шеин считает, что отмена пенсий россиянам, уехавшим жить за рубеж, будет несправедливым решением. По его мнению, человек не должен быть прикован как работник к месту прежнего жительства.

Ранее сообщалось, что оставшиеся средства после аннулирования вида на жительство или удостоверения беженца иностранцев будут направлены на выплату страховых пенсий гражданам России.



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