 

Hill – Папа Римский осудил тех, кто сбежал от коронавирусных ограничений на зарубежный отдых

04.01.2021, 18:06, Новости дня
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Папа Римский пожурил тех, кто на праздники отправились за границу, чтобы повеселиться и избежать коронавирусных ограничений, пишет The Hill. По словам понтифика, эти люди не подумали о тех, кто сейчас болеет, и о тех, кто испытывает финансовые проблемы из-за карантина.


Reuters

Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди осудил людей, которые отправились на праздники отдыхать за границу, чтобы избежать коронавирусных ограничений у себя на родине, пишет The Hill.

По словам понтифика, его «огорчила» новость о том, что в то самое время, когда мир борется с пандемией COVID-19, некоторые люди летят за границу, чтобы повеселиться.

«Это хорошие люди, но они не подумали о тех, кто остался дома, о финансовых проблемах многих людей, которые сильно пострадали от карантина, о тех, кто болеет, — отметил Франциск. — Они думали только о том, чтобы поехать в отпуск и повеселиться. Это сильно меня огорчило».

Папа Франциск выступил с воскресной проповедью из библиотеки Ватикана, а не как обычно из окна Апостольского дворца, выходящего на площадь Святого Петра, чтобы таким образом не допустить большого скопления людей.

Понтифик также призвал людей посвятить себя заботе друг о друге и о «нашем общем доме».

Слова Папы Римского прозвучали в тот самый момент, когда в мире уже выявлено более 85 миллионов подтверждённых случаев COVID-19 и более 1,8 миллионов смертей от этой болезни. При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США на настоящий момент зафиксировано более 20 миллионов подтверждённых случаев и более 350 тыс. смертей, пишет The Hill.



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