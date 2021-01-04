 

Оксана Самойлова призналась, что обманывала Джигана в начале семейной жизни

04.01.2021, 18:00, Разное
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В одном из интервью Оксана Самойлова призналась, что в начале отношений с рэпером Джиганом она его обманывала. Модель завоевала его расположение и доверие вкусной едой, которую, как оказалось, готовила не сама.
Оксане Самойловой ради Дениса Устименко-Вайнштейна пришлось заказывать изысканные блюда из ресторана. Для того чтобы скрыть свой обман, она намеренно пачкала кастрюли и говорила, что сама готовила еду. 32-летняя многодетная мать думает, что Джиган начал догадываться об этом только сейчас. Признаваться супругу в обмане специально она не собирается.

Также в беседе с журналистом Оксана Самойлова пояснила о своем первом месте работы. Она трудилась продавцом в магазине своей матери. Модель никогда не думала о том, что у нее будет много детей. Она до сих пор не осознает, что воспитывает трёх дочерей и сына. У супруги рэпера, естественно, теперь есть помощницы по дому, так как ей трудно справляться со всеми обязанностями одновременно. Несмотря на это, она любит готовить сама для детей и мужа.

Знаменитая пара вместе уже восемь лет, но в минувшем году их брак был на грани развода. Оксана Самойлова увидела, что супруг начал увлекаться спиртными напитками и запрещенными препаратами, а также узнала о его неверности. Больше всего ее беспокоил тот факт, как на разрыв отреагируют дети. Джигану все-таки удалось сохранить семью, и сейчас они стараются не вспоминать тот период жизни.



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