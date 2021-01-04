Появились первые изображения HTC Desire 21 Pro

04.01.2021, 18:00, Разное

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Новый смартфон к выходу на рынок готовит компания HTC. Desire 21 Pro может получить, как сообщают эксперты, ЖК-экран. С выпуском данной модели тайванский производитель намерен возобновить свои пошатнувшиеся позиции на рынке мобильных технологий.

Компания HTC Corporation известна выпуском смартфонов и планшетов, однако в последние годы ее продукты перестали пользоваться высоким спросом. Ранее на прилавках магазинов по всему миру продавались флагманы в алюминиевом корпусе с отличным звуком и камерами, однако многочисленные конкуренты отобрали у IT-гиганта существенную долю рынка. Чтобы хоть как-то улучшить свое состояние, в 2017 году руководство корпорации заключило договор с 21 Google, что позволит тайваньскому бренду существенно улучшить инновационность своих смартфонов.

Новый гаджет, над которым работали инженеры компании, могут оснастить жидкокристаллическим дисплеем. Судя по появившимся инсайдерским данным в интернете, экран получил также так называемый «подбородок». HTC не станет рисковать выпуском премиум-сегмента, и новый аппарат относится к бюджетной категории. В Desire 21 Pro достаточно широкие рамки и дисплейный вырез в форме капли для фронтального объектива.

Основная камера в виде прямоугольника с закругленными вырезами содержит четыре датчика со светодиодной вспышкой. Кнопки громкости и включения аппарата вынесены на правую боковину, нижняя грань вмещает микрофон и решётку громкоговорителя, а также разъём USB-C. Еще один микрофон в устройстве расположен сверху. Остальные подробности о гаджете, включая характеристики и ценник, станут известны позже, ближе к дате официальной презентации.