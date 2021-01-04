Популярный продукт может снизить риск развития диабета

04.01.2021, 18:00, Разное

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Медики рассказали, какой популярный продукт способен снизить риск развития диабета. Оказалось, что уровень сахара в крови поможет контролировать турецкий горох, то есть нут.

При диабете второго типа важно следить за уровнем глюкозы. Этот показатель склонен колебаться, в том числе из-за употребляемой пищи. Если болезнь не лечить, то могут развиться серьезные осложнения. Чаще всего страдают сердечно-сосудистая и нервная системы, а также глаза.

Несмотря на то, что до сих пор не известна точная причина появления сахарного диабета, медики связывают его с избыточным весом и неправильным питанием. Самым эффективным способом контроля сахара в крови является соблюдение диеты.

Есть определенные продукты, которые провоцируют скачки глюкозы, но имеются и те, которые дают противоположный эффект. К последним и относится нут. Речь идет о стручковом растении семейства бобовых. Зерна необычной формы многим могут напомнить лесной орех.

В рамках одного из исследований людям предложили шесть недель каждый день есть нут. В результате у них значительно снизился уровень сахара в крови. Ученые считают, что все дело в большом количестве белка и клетчатки, которые имеются в продукте. Последняя способствует замедлению усвояемости организмом углеводов, а это приводит к падению глюкозы.

В рамках другого исследования испытуемые ели каждый день 100 граммов нута. Они чувствовали сытость гораздо дольше и меньше употребляли вредной пищи.