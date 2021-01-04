Тышкевич: Шеремета Лукашенко считал своим личным врагом. В 2012-м “Белорусский партизан” очень жестко проходился по белорусской власти

04.01.2021, 17:32, Новости дня

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Информация по Шеремету. Вопрос времени и места.

Вначале вводные.

1. Шеремета Лукашенко считал своим личным врагом. В 2012-м “Белорусский партизан” очень и очень жестко проходился по белорусской власти.

2. Работало ли белорусское КГБ по Шеремету? Да (тут можно даже без “вероятнее всего”).

3. 2012 год. Шеремет в Москве. В это же время начинается давление Сулеймана Керимова по продаже РФ “Беларуськалия”. Напомню, что уже в 2013-м был арестован в Минске [российский бизнесмен Владислав] Баумгертнер, а из Москвы белорусское КГБ пыталось похитить менеджеров “Уралкалия”. То, что оперативные группы могли быть в столице РФ, – вероятно. Как вероятна и слежка со стороны их российских “коллег”.

Документы.

В СМИ появилась информация, что документы и записи представил Игорь Макар – лейтенант “Алмаза”, который в начале 2020 года давал интервью о политических убийствах в Беларуси.

Но тут имеем проблему. Макар – лейтенант “Алмаза”. “Алмаз” – структура МВД, причем силовая. Они не занимаются наблюдением, прослушкой. На записях голос, похожий на руководителя КГБ. Другое ведомство и совсем другой уровень в иерархии.

То есть вероятность того, что материалы собраны лично Макаром, примерно такая же, как потепление до +25 °C в Минске и Киеве уже завтра.

Значит, если материалы передал он, то есть источник, собравший их и передавший Макару (в Швейцарию). Странный алгоритм, даже (или тем более) если это только электронные версии.

Могут ли материалы быть правдой? Могут. А могут и не быть. Это вопрос к тем, кто собирал пакет. Подлинность может установить следствие (необязательно в Беларуси). В таких случаях документы передаются и проверяются.

В нашем случае есть публикация и информация о том, что информация передана “в Брюссель”. Окей.

Теперь место (темы).

Данная информация создает напряженность сразу в нескольких областях:

1. Внутрибелорусский политический кризис. В меньшей степени, учитывая его остроту и сегодняшнее состояние окружения Лукашенко. Но действует.

2. Ось отношений Беларуси со структурами ЕС. Не сегодня, но чуть позже, когда начнется торг по продаже “диалога от белорусских властей”.

3. Внутриукраинские процессы – падение рейтингов Зеленского, скандал вокруг дела вагнеровцев, коррупционные скандалы и линия Зеленский – Аваков (в том числе затяжное расследование дела Шеремета).

4. Белорусско-украинские отношения. Политически страны находятся в состоянии конфликта. На экономическую сферу данный конфликт пока не перешел.

Теперь о времени.

Украина.

Публикация пленок на фоне перечисленных выше скандалов (дело вагнеровцев, конфликт ОП с НАБУ, отношения Зеленский – Аваков и другое) создает дополнительный раздражитель в украинском информационном поле. И, как следствие, возможность для развертывания сценариев политического противостояния, где ключевыми вопросами будут:

1. Расследование дела Шеремета и провалы власти в отстройке силовых ведомств.

2. Позиция украинской власти по белорусскому вопросу.

Беларусь.

1. В конце декабря 2020 года прошли безуспешные переговоры Беларуси и РФ по нефти. Минск пошел на условия Москвы, компенсации за грязную нефть 2019 года не будет.

2. Но в то же время “Беларуснефть” подписала с азербайджанским Socar долгосрочный договор на поставку нефти. Азербайджанской и “иной”. Сырье должно идти по трубопроводу “Одесса – Броды”. Этот контракт дает дополнительное поле маневров для официального Минска.

3. Кулеба заявил, что Украина пока не намерена присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Для Украины это рынки и часть критично необходимых товаров. Для Беларуси это частично необходимые товары и, что более важно, рынок, который является альтернативой российскому.

Но если конфликт по результатам “пленок” разгорается, то украинская власть может пойти на действия, направленные на снятие напряжения. Поскольку решить вопрос по силовым ведомствам быстро невозможно, может быть выбран путь дополнительных решений по белорусскому направлению. В частности, перенос политического конфликта в экономическую плоскость. Это ставит под удар не только и не столько торговлю, сколько реализацию совместных проектов. В том числе по транспортировке нефти на белорусские НПЗ.

Выгодополучатель в данном случае очевиден.

Очередной виток кризиса в Украине, который пойдет сразу в нескольких плоскостях (политическая конкуренция, силовые ведомства, вопрос Донбасса как логичное продолжение первых двух), также неплохой сценарий для Кремля.

Вывод:

1. Время, место, тема для передачи информации выбраны идеально – бьют сразу по нескольким направлениям.

2. Подлинность материалов должна быть расследована. Но, независимо от результатов расследования, информация уже отработает свое.

Что делать Украине?

Поскольку есть сообщения, что материалы “отосланы в Брюссель”, украинский МИД, уполномоченные следственные органы как заинтересованная сторона (напомню, убийство Шеремета произошло в Киеве, по обвинению в причастности задержаны граждане Украины) могут выразить настойчивое желание получить материалы как для проверки подлинности, так и для дальнейшего расследования. Либо определить свое участие в проверке материалов на территории ЕС.

Такая реакция позволит продемонстрировать готовность к реагированию.

1. Если материалы не были отосланы либо отосланы не в органы, занимающиеся следствием, возникает повод говорить о банальной информационной операции (но в таком случае еще более настойчиво требовать их себе).

2. Если подлинность установлена – коммуницировать, идти дальше.

Как-то так.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора