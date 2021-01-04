Инаугурация Байдена. Традиционное шествие из-за COVID-19 заменят на виртуальный парад

04.01.2021, 17:32, Новости дня

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На церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена традиционное шествие американского лидера заменят на виртуальный парад из-за пандемии коронавируса. Об этом сказано в заявлении инаугурационного комитета Байдена в Facebook 4 января.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января в усеченном формате и при соблюдении социальной дистанции. После официальной церемонии приведения к присяге на западном фасаде Капитолия США Байден и вице-президент США Камала Харрис встретятся с военными для передачи полномочий новому главнокомандующему. Военные будут сопровождать нового президента до Белого дома.

Согласно распространенным данным, из-за пандемии нового коронавируса организаторы приняли решение отказаться от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. Телекомпании будут транслировать виртуальный парад, в котором в видеоформате примут участие музыканты, танцоры и артисты.