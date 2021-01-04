 

Ученые исследуют полученный с Проксима Центавры b сигнал как признак внеземной жизни

04.01.2021, 17:32, Новости дня
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Странный космический сигнал, зафиксированный на Земле в 2019 году, может быть признаком внеземной жизни. Об этом 31 декабря 2020 года сообщила BBC Mundo доктор физических наук Мадридского университета Комплутенсе Мар Гомес.

Сигнал, о котором идет речь, в обнаружила обсерватория Паркс, которая находится в Новом Южном Уэльсе, Австралия. С тех пор ученые пытаются выяснить его природу.

Исследователи считают, что эта радиоволна, вероятно, поступила от Проксимы Центавра b – экзопланеты со скалистой поверхностью, на которой, как считается, есть жидкая вода и которая находится в 4,2 световых годах от Земли. Некоторые ученые даже предполагали, что у этой экзопланеты есть атмосфера. Проксима Центавра b является частью звездной системы Альфа Центавра, ближайшей к Солнцу.

Гомес отмечает, что это был сигнал, который появлялся один раз и никогда не повторялся. По ее словам, он имел частоту, которую не излучают наземные устройства, такие как спутники и корабли.

Исследовательница подчеркивает, что поскольку в космосе нет звука, единственный способ, которым разные цивилизации могли би общаться, это радиоволны. По ее мнению, полученный в 2019 году сигнал как раз и может быть попыткой неземных существ что-то сказать землянам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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